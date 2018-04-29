МЗС: українських туристів сьогодні обіцяють забрати з аеропорту в Єгипті

Другу частину групи українських туристів обіцяють сьогодні, 29 квітня, вивезти із аеропорту міста Шарм-ель-Шейх, повідомляє начальник управління консульського забезпечення МЗС України Василь Кирилич.

«Туристична компанія повідомляє про готовність вивезти групу українців, що продовжують перебувати в Шарм-ель-Шейху, 29 квітня у другій половині дня», – написав він у Twitter.

27 квітня через технічні причини з аеропорту міста Шарм-ель-Шейх затримали виліт чартерного літака авіакомпанії UM Air із 215 українськими туристами до Львова, також не зміг відлетіти в Україну літак авіакомпанії Egypt Air, що був зафрахтований українським авіаперевізником.

Ввечері 28 квітня частина українських туристів, які майже добу не могли вилетіти з Єгипту, вилетіла у напрямку Львова.