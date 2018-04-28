МЗС: частина українських туристів, які «застрягли» в Єгипті, вже летять у Львів

Частина українських туристів, які майже добу не могли вилетіти з Єгипту, вилетіли у напрямку Львова, повідомив керівник управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.

«Літак за напрямом Шарм-ель-Шейх – Львів – у повітрі. Наступні рейси – до Києва», – написав він у Twitter.

Раніше Кирилич повідомляв, що туроператор запланував два рейси, щоб забрати туристів: о 21:00 28 квітня і 02:30 29 квітня.

Як зазначає посольство України в Єгипті, 27 квітня через технічні причини з аеропорту міста Шарм-ель-Шейх затримали виліт чартерного літака авіакомпанії UM Air із 215 українськими туристами до Львова, також не зміг відлетіти в Україну літак авіакомпанії Egypt Air, що був зафрахтований українським авіаперевізником.