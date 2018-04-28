Туроператор обіцяє забрати українців із Шарм-ель-Шейха двома рейсами у ніч на 29 квітня – Кирилич

Українські туристи, які вже близько доби не можуть вилетіти з Єгипту, зможуть це зробити сьогодні вночі, повідомив у Twitter начальник управління консульського забезпечення МЗС України Василь Кирилич.

«Туроператор запевняє, що планує авіарейси для українців зі Шарм-ель-Шейха до Львова на 21:00 28 квітня та 02:30 29 квітня», – зазначив він.

Перед цим українське посольство у Єгипті говорило про 17-18 годину, але потім відредагувало допис.

Як зазначає посольство, 27 квітня 2018 року за технічних причин з аеропорту міста Шарм-ель-Шейх затримали виліт чартерного літака авіакомпанії UM Air з 215 українськими туристами до Львова, також не зміг відлетіти в Україну літак авіакомпанії Egypt Air, що був зафрахтований українським авіаперевізником.