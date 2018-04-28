Увечері за українськими туристами, що «застрягли» у Єгипті, пришлють літак – посольство

Посольство України у Єгипті повідомило про намір забрати літаком увечері українських туристів, які вже близько доби не можуть вилетіти із міста Шарм-ель-Шейх.

«Всі пасажири були перевезені до готелю Experience Park Land, де розмістилися на ніч та були забезпечені водою та харчами. Прибуття нового літака на заміну очікується о 17:00 і виліт з пасажирами, відповідно о 18:00. Збір пасажирів на виїзд до аеропорту почнеться після отримання повідомлення про виліт запасного літака з України. Посольство України в Єгипті тримає цю ситуацію на контролі», – йдеться у повідомленні на сторінці дипустанови у Facebook.

Як зазначає посольство, 27 квітня 2018 року за технічних причин з аеропорту міста Шарм-ель-Шейх затримали виліт чартерного літака авіакомпанії UM Air з 215 українськими туристами до Львова, також не зміг відлетіти в Україну літак авіакомпанії Egypt Air, що був зафрахтований українським авіаперевізником.