Ryanair та Wizz Air будуть боротися за українського пасажира – експерт

15 мільйонів українців – замалий пасажиропотік для двох лоукостерів, припускає експерт з авіатранспорту Сергій Хижняк. Він очікує, що між Ryanair та Wizz Air почнеться боротьба за українського пасажира. Але, як зазначає аналітичного центру «Український інститут майбутнього» Володимир Шульмейстер, для українців поява Ryanair на ринку – в будь-якому разі хороша новина.

Експерт з авіаційного транспорту Сергій Хижняк очікує, що основним конкурентом Ryanair в Україні стане інший лоукост-перевізник Wizz Air.

Ryanair не став винаходити велосипед, вийшов на вже накатані маршрути

«Ryanair не став винаходити велосипед, розробляти якісь нові напрямки, а вийшов на вже накатані маршрути. І ми бачимо, що ставка тут на два сегменти ринку. Перша – це гастарбайтери, ті наші співгромадяни, які працюють в країнах Євросоюзу, в Польщі, Німеччині. І туристи», – зазначив він в ефірі «Ранкової Свободи».

Ryanair працює за принципом багатьох окремих баз в різних аеропортах

За словами Хижняка, монополіст українського авіаринку – «Міжнародні авіалінії України» – працює за мережевою моделлю: «Приблизно половина пасажирів – це прямі, котрі летять, припустімо, з Парижу до Києва, а решта – ті, хто пересаджуються в Києві і розлітаються далі по всій мережі польотів МАУ. В Ryanair такої мережі немає, щоб забезпечувати трансфер. Ця авіакомпанія працює за принципом багатьох окремих баз в різних аеропортах».

Натомість Wizz Air також працює в сегменті ультра-лоукосту: надає дешевий базовий квиток і додаткові послуги за плату. Як наслідок, дві компанії конкурують між собою на європейському континенті, причому традиційно Wizz Air переважав у Східній Європі.

Імовірно, вихід Ryanair на український ринок – реалізація стратегії по конкуренції з Wizz Air

«Кілька років тому Ryanair оголосив, що збирається рости за рахунок Східної Європи, тобто оголосив війну Wizz Air. Цілком імовірно, що вихід Ryanair на український ринок – це якраз реалізація стратегії по конкуренції з Wizz Air у Східній Європі. Є ще один цікавий факт: лоукости не люблять конкуренції одне з одним. Зазвичай вони шукають ринки, повітряні лінії, де є пасажиропотік і немає конкурентів», – додає Хижняк.

Таким чином, прогнозує він, комусь із двох компаній доведеться підкоригувати свої плани щодо польотів і, можливо, закривати рейси.

Директор програми «Інфраструктура майбутнього» аналітичного центру «Український інститут майбутнього» Володимир Шульмейстер вважає, що в будь-якому разі поява ще одного лоукостера на ринку дасть українцям можливість отримати більш привабливі ціни на квитки.

Основна причина входу Ryanair в Україну – цікавість нашого ринку

«Основна причина входу Ryanair в Україну – це цікавість нашого ринку для лоукостерів. На відміну від інших видів транспорту, авіаційний розвивається найбільш високими темпами, і саме сегмент лоукосту найцікавіший через те, що рівень доходів громадян України нижче плінтуса», – пояснює аналітик.

На думку Шульмейстера, про зрив появи Ryanair в Україні минулого року шкодують і в самій компанії.

Інші лоукостери саме через невхід Ryanair розширили мережу по Україні

«Якби Ryanair міг дістати собі до ліктів – дістав би через те, що не зайшов минулого року, тому що частина ринку все ж втрачена. Якщо подивитись на перелік дестинацій, то вони змінились, і інші лоукостери минулого року саме через невхід Ryanair розширили мережу по Україні», – міркує він. За прогнозом фахівця, компанія докладатиме зусиль, аби надолужити втрачене і компенсувати репутаційні втрати.

За цифрами, які наводить Сергій Хижняк, регулярно авіатранспортом користується близько 5% українців.

15 мільйонів пасажирів – це невелика група наших співгромадян

«Порядка 15 мільйонів пасажирів, яких обслуговує український ринок, – це невелика група наших співгромадян, яка літає кілька разів на рік. Якщо говорити про маршрути Ryanair, то це окремі лінії із перевіреним пасажиропотоком. Як правило, компанія Wizzair знаходить пасажиропотік, щоб заповнювати, переважно це два-три рейси на тиждень. Ймовірно, що для двох лоукостів на цих маршрутах пасажиропотоку буде недостатньо», – прогнозує він.

Між тим, експерт не бачить перешкод для появи і українських лоукостерів.

Немає жодних обмежень для того, щоб створювались українські авіакомпанії

«Сьогодні немає жодних обмежень для того, щоб на українському ринку створювались українські авіакомпанії та авіаперевізники. Це можуть бути як повністю українські проекти, так і кооперації з іноземними перевізниками», – переконаний він.

А Володимир Шульмейстер вважає, що для збільшення пасажиропотоку Україні потрібне просування власного бренду в світі.

«Коли їдете Києвом, дуже багато плакатів, пов’язаних із Єгиптом, Туреччиною, Хорватією. Розвішати б такі борди по Європі та привернути увагу європейців до України. Не тільки як до транзитного хабу, в якості якого Україна вже розвивається, а й як дестинації – місця, куди можна летіти», – пропонує Шульмейстер.

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