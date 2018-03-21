Україна успішно завершила переговори з Raynair – уряд

Україна успішно завершила переговори з однією з найбільших лоукост авіакомпаній Європи Ryanair, повідомив 21 березня прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

За його словами, які цитує прес-служба уряду, угода з Ryanair має бути підписана до кінця тижня.

«Є добра новина. Як мені повідомив Офіс інвестицій, Міністерство інфраструктури, аеропорт «Бориспіль» ефективно завершили перемовини з Ryanair. Аеропорт «Бориспіль» вводить нову систему розцінок. В авіакомпаній зростає колосальними темпами авіапотік, що має зменшити плату за перевезення. Плануємо, що перельоти для українців стануть дешевшими», – сказав Гройсман.

Минулого місяця в лоукост-компанії з авіаперевезень Ryanair висловили сподівання, що їх вихід на український ринок буде можливим в 2018 році. Про це прес-служба компанії повідомила у відповіді на запит Радіо Свобода.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Ryanair розглядає Україну як новий для себе напрямок із виконання авіарейсів, які можуть розпочатися з осені поточного року. Повідомлялося, що переговори ірландського перевізника з українською стороною тривають на рівні «узгодження деталей угоди».

Перед цим і міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявляв, що Ryanair цього року почне літати в Україну, а за якими рейсами – стане відомо протягом двох місяців, додав він.

Компанія Ryanair минулого року заявляла про намір виходу на український ринок, але влітку повідомила, що скасовує планований прихід через недотримання раніше досягнутої угоди з Міністерством інфраструктури України і посадовцями аеропорту «Бориспіль».