У Ryanair «сподіваються», що вихід на український ринок буде можливим в 2018-му

У лоукост-компанії з авіаперевезень Ryanair сподіваються, що їхній вихід на український ринок буде можливим в 2018 році, повідомила прес-служба компанії у відповіді на запит Радіо Свобода.

«Юліуш Коморек (головний юрисконсульт Ryanair) висловив сподівання, що вихід в Україну буде можливий наприкінці цього року, повторивши очікування, висловлені міністром Омеляном», – йдеться в повідомленні.

У компанії також зазначили, що підтвердять маршрути польотів пізніше, «якщо вихід в Україну виявиться можливим».

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Ryanair розглядає Україну як новий для себе напрямок із виконання авіарейсів, які можуть розпочатися з осені поточного року. Повідомлялося, що переговори ірландського перевізника з українською стороною тривають на рівні «узгодження деталей угоди».

Днями і міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявляв, що Ryanair цього року почне літати в Україну, а за якими рейсами – стане відомо протягом двох місяців, додав він.

Компанія Ryanair минулого року заявила про намір виходу на український ринок, але влітку повідомила, що скасовує планований прихід через недотримання раніше досягнутої угоди з Міністерством інфраструктури України і посадовцями аеропорту «Бориспіль».