Міністр інфраструктури Омелян заявляє, що подав зустрічний позов проти авіакомпанії МАУ

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян подав зустрічний позов проти авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» про захист честі та гідності.

«Я приготував позов щодо захисту своєї честі та гідності. Його вже подано, і я сподіваюся, що його буде розглянуто якнайшвидше. Я вважаю, що ті маніпуляції, які здійснюються з боку МАУ, є непорядними й ніяк не стосуються чесної конкуренції», – сказав міністр 25 вересня на брифінгу.

Компанія «Міжнародні авіалінії України» у липні подала два позови: перший спрямований до Міністерства інфраструктури та компанії Ryanair, другий — до Міжнародного аеропорту «Львів» та Ryanair.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив 26 липня, що приватна компанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) позивається до очолюваного ним міністерства через імовірний прихід на ринок авіаперевезень лоукост-компанії Ryanair. За його даними, компанія МАУ вимагає скасувати контракт Ryanair з аеропортом Львова та заборонити міністерству інфраструктури надавати сприяння Ryanair в Україні.

10 липня компанія Ryanair заявила, що скасовує планований прихід до України через недотримання раніше досягнутої угоди з Міністерством інфраструктури України і посадовцями аеропорту «Бориспіль».

Перед цим гендиректор аеропорту «Бориспіль» Павло Рябікін заявив, що аеропортові не вигідний контракт із Ryanair у тому вигляді, як його домагалася компанія. За його словами, виконання певних вимог могло б призвести аеропорт до збитків у два мільярди гривень щороку.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що за позицією керівника аеропорту «Бориспіль» стоїть компанія «Міжнародні авіалінії України».

У самій МАУ заперечують створення перешкод іншим авіаперевізникам. «МАУ офіційно заявляє, що не є учасником переговорів між двома господарчими суб’єктами – аеропортом «Бориспіль» та Ryanair, а тому не має жодної можливості впливати на перебіг цих переговорів», – заявила компанія 11 липня.

В уряді заявили про намір поновити переговори з Ryanair. Зокрема прем’єр Володимир Гройсман заявляв, що під час переговорів із компанією Ryanair їй потрібно запропонувати продовжити співпрацю зі львівським аеропортом.