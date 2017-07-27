МАУ позивається проти Міністерства інфраструктури, аеропорту «Львів» і Ryanair

Компанія «Міжнародні авіалінії України» подала два позови: перший спрямований до Міністерства інфраструктури та компанії Ryanair, другий — до Міжнародного аеропорту «Львів» та Ryanair, заявив на прес-конференції у Києві адвокат МАУ Олег Бондар.

Президент МАУ Юрій Мірошников у свою чергу зазначив, що компанія вітає можливі позитивні наслідки від приходу компанії Ryanair на авіаринок, але вступають проти створення ефективних умов діяльності лише для однієї авіакомпанії.

«Насправді в діях МАУ немає нічого того, що могло би призвести до зупинення польотів Ryanair в Україну на умовах, які будуть доступні не лише для Ryanair, а й для всіх інших авіакомпаній. Так, ми вважаємо, що наші інтереси під загрозою, і під загрозою – не внаслідок фактора початку польотів компанії Ryanair, а внаслідок того, яким чином та на яких умовах це робиться», – сказав він.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив 26 липня, що приватна компанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) позивається до очолюваного ним міністерства через імовірний прихід на ринок авіаперевезень лоукост-компанії Ryanair.

За його даними, компанія МАУ вимагає скасувати контракт Ryanair з аеропортом Львова та заборонити міністерству інфраструктури надавати сприяння Ryanair в Україні.

10 липня компанія Ryanair заявила, що скасовує планований прихід до України через недотримання раніше досягнутої угоди з Міністерством інфраструктури України і посадовцями аеропорту «Бориспіль».

Перед цим гендиректор аеропорту «Бориспіль» Павло Рябікін заявив, що аеропортові не вигідний контракт із Ryanair у тому вигляді, як його домагалася компанія. За його словами, виконання певних вимог могло б призвести аеропорт до збитків у два мільярди гривень щороку.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що за позицією керівника аеропорту «Бориспіль» стоїть компанія «Міжнародні авіалінії України».

У самій МАУ заперечують створення перешкод іншим авіаперевізникам. «МАУ офіційно заявляє, що не є учасником переговорів між двома господарчими суб’єктами – аеропортом «Бориспіль» та Ryanair, а тому не має жодної можливості впливати на перебіг цих переговорів», – заявила компанія 11 липня.

В уряді заявили про намір поновити переговори з Ryanair. Зокрема прем’єр Володимир Гройсман заявляв, що під час переговорів із компанією Ryanair їй потрібно запропонувати продовжити співпрацю зі львівським аеропортом.