Україну розрекламували «надлишком» красивих жінок та цінами на цигарки майбутнім пасажирам Ryanair у Великій Британії

Британське видання The Sun з нагоди запуску нових маршрутів лоукостера Ryanair до України розповіло своїм читачам про привабливі ціни на алкоголь, цигарки та готелі у країні та про «надлишок» красивих жінок. Як відзначає видання, Україна вже тривалий час користується популярністю серед британців обох статей, як місце проведення холостяцьких вечірок напередодні одруження/заміжжя.

Як раніше повідомили українські ЗМІ, найбільший лоукост-перевізник Європи Ryanair прийшов до України. Рейси почнуться з жовтня.

«Рішення лоукостера є чудовою новиною для цієї східноєвропейської країни, яка знаходиться на межі гуманітарної кризи завдяки 5-річному конфлікту з Росією», – пише The Sun.

«Британцям, які спокусяться дешевими польотами, сподобаються і ціни, які вони зустрінуть всередині країни. Минулого року індекс вартості пива GoPro Beer Price Index зафіксував, що середня ціна пива в Україні становить 1,15 фунта, а в окремих місцях пиво можна придбати і всього за 50 пенсів. Обід із трьох став у ресторані середнього рівня коштує близько 15,26 фунтів, а пачка цигарок Marlboro – 79 пенсів. Номер у 3-зірковому готелі можна знайти і за 15 фунтів за ніч, а ліжко у хостелі вартує від 3 фунтів», – розписує принади України британське видання.

Середня вартість квитка Ryanair для України, як повідомляє Українська служба «Бі-Бі-Сі», буде нижче від 40 євро, а на початку навіть 10 євро. Квитки з Києва до Барселони на 31 жовтня в одну сторону коштують приблизно 40 євро. На сайті компанії повідомляється, що з нагоди початку роботи нових маршрутів компанії в Україні до 26 березня компанія пропонує квитки на низку маршрутів за ціною від 19,99 євро.

Як відзначає впливове британське видання The Economist, на сьогодні лише 5% українців можуть дозволити собі розкіш повітряних перельотів. Дешевші квитки від Ryanair не лише дадуть їм змогу піднятись у повітря, але і пов'яжуть країну тісніше із ЄС, куди ведуть усі нові маршрути.

«Це зовсім непогано у час, коли Росія робить все, щоб затягнути Україну назад до своєї сфери впливу», – відзначає The Economist.

Між тим стаття видання The Sun наводить коментар про привабливість України одного із організаторів відпочинку для британців в Україні, включно із холостяцькими мандрами для представників обох статей.

«Хлопці вже давно подорожують до України не лише за холостяцькими вечірками, але і щоб підтримати британські футбольні команди у різних змаганнях. Головна причина, через яку хлопцям подобається в Україні, полягає у тому, що жінки тут одні із найкрасивіших у світі і їх тут надлишок», – наводять слова Тоні у The Sun.

У виданні також попередили британців, що «хоча ситуація у Києві та інших містах, за винятком Донецька та Луганська, загалом спокійна, публічні мітинги можуть перерости у насильство без будь-яких попереджень».

Низький рівень життя переважної більшості населення України є однією із причин того, що за країною протягом тривалого часу тримається імідж пункту призначення для так званого «секс-туризму». Ситуація по-різному сприймається в українському суспільстві і часто дискутується не як соціально-економічна проблема, а з точки зору «іміджу» держави, ідентичності, «норм» поведінки, які приписуються статям та інше.

У листопаді 2017 року народний депутат Анна Романова, голова підкомітету з питань розвитку туризму, курортів та рекреаційної діяльності Верховної Ради, писала на сторінках «НВ», що через відсутність правильного туристичного брендингу України відбулося стихійне формування специфічної туристичної привабливості. І ця стихійна репутація в своїй основі несе подорожі за красивими і невимогливими (якщо не сказати легкодоступними) жінками.

«Репутація країни як зони дешевого (безкоштовного) «секс-туризму» – шкодить туристичній індустрії, іміджу України та українок. Адже імідж дешевої дестинації легкодоступних жінок приваблює відповідний контингент. Як сніжний ком. Що далі, то важче буде позбутися такого ярлика», – відзначала народний депутат, приділяючи чомусь особливу увагу туристам із Туреччини.

Виходом із ситуації вона побачила формування «сильного бренду «Україна», що ґрунтується на нашій історії, духовності та традиціях».

Натомість правозахисників в Україна турбує не захист «іміджу» України, а, власне, осіб, які займаються проституцією, які перебуваючи за межами закону (проституція заборонена – ред.) стають жертвами як злочинців, так і корумпованих правоохоронців.

Як відзначає «Німецька хвиля» з посиланням на ГО «Альянс громадського здоров'я», в Україні нараховується щонайменше 80 тисяч секс-працівників.

Директор з політики та партнерства «Альянсу» Павло Скала розповів «Німецькій хвилі», що українські правоохоронці користуються нелегальним статусом секс-працівників в Україні, щоб шантажувати їх.

«Про необхідність приведення проституції до правового поля останнім часом говорять навіть правоохоронці, визнаючи причетність своїх співробітників до корупції в цій галузі. Торік про це заявляв зокрема тодішній виконувач обов’язків голови Нацполіції, а нині заступник голови МВС Вадим Троян. Про можливість легалізації казав і радник міністра внутрішніх справ, народний депутат Антон Геращенко, хоча, на його думку, це питання має бути обговорене на загальнодержавному референдумі», – відзначає «Німецька хвиля».