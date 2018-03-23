Ryanair озвучив перелік рейсів з України

Ірландський лоу-кост авіаперевізник Ryanair, який 23 березня підписав угоди з українськими аеропортами «Київ» і «Львів», назвав напрямки, за якими літатиме з Києва і Львова.

Так, компанія запустить польоти з Києва до Барселони (чотири рейси на тиждень), Братислави і Вроцлава (по три), Варшави (чотири), Кракова (три), Познані й Гданська (по два), Вільнюса і Стокгольма (по три), Лондона (п’ять); зі Львова до Кракова (три), Варшави (три), Дюссельдорфа (три), Меммінгена (два) і Лондона (три).

За даними компанії, ціни на польоти, які стартують восени 2018 року, починаються від майже 20 євро.

23 березня міжнародні аеропорти «Бориспіль» (Київ) і «Львів» підписали договори з ірланським лоу-кост авіаперевізником Ryanair про початок польотів в Україну. Угоди підписали керівники аеропортів і авіаперевізника 23 березня в аеропорту «Бориспіль» в присутності президента України Петра Порошенка.

Компанія вже почала продаж квитків на українські рейси в системі бронювання.

Минулого місяця в лоукост-компанії з авіаперевезень Ryanair висловили сподівання, що їх вихід на український ринок буде можливим в 2018 році. Про це прес-служба компанії повідомила у відповіді на запит Радіо Свобода.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Ryanair розглядає Україну як новий для себе напрямок із виконання авіарейсів, які можуть розпочатися з осені поточного року. Повідомлялося, що переговори ірландського перевізника з українською стороною тривають на рівні «узгодження деталей угоди».

Перед цим і міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявляв, що Ryanair цього року почне літати в Україну, а за якими рейсами – стане відомо протягом двох місяців, додав він.

Компанія Ryanair минулого року заявляла про намір виходу на український ринок, але влітку повідомила, що скасовує планований прихід через недотримання раніше досягнутої угоди з Міністерством інфраструктури України і посадовцями аеропорту «Бориспіль».