Аеропорти «Бориспіль» і «Львів» уклали угоду з Ryanair

Міжнародні аеропорти «Бориспіль» (Київ) і «Львів» підписали договори з ірланським лоу-кост авіаперевізником Ryanair про початок польотів в Україну.

Угоди підписали керівники аеропортів і авіаперевізника 23 березня в аеропорту «Бориспіль» в присутності президента України Петра Порошенка.

Компанія вже почала продаж квитків на українські рейси в системі бронювання.

Як повідомив Порошенко, Ryanair почне польоти в жовтні 2018 року і запустить рейси в 10 напрямків із Києва і п’яти – зі Львова.

«Найдешевші квитки коштуватимуть від 10 євро, а середня вартість квитка для України буде нижчою за 40 євро. Компанія розраховує за перший рік перевезти один мільйон українців», – написав Порошенко у Twitter.

Минулого місяця в лоукост-компанії з авіаперевезень Ryanair висловили сподівання, що їх вихід на український ринок буде можливим в 2018 році. Про це прес-служба компанії повідомила у відповіді на запит Радіо Свобода.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Ryanair розглядає Україну як новий для себе напрямок із виконання авіарейсів, які можуть розпочатися з осені поточного року. Повідомлялося, що переговори ірландського перевізника з українською стороною тривають на рівні «узгодження деталей угоди».

Перед цим і міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявляв, що Ryanair цього року почне літати в Україну, а за якими рейсами – стане відомо протягом двох місяців, додав він.

Компанія Ryanair минулого року заявляла про намір виходу на український ринок, але влітку повідомила, що скасовує планований прихід через недотримання раніше досягнутої угоди з Міністерством інфраструктури України і посадовцями аеропорту «Бориспіль».