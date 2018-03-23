«Уже Ryanair прийшов, а весна – ні»: найочікуваніший лоукостер нарешті офіційно в Україні

Найочікуваніша ще з минулого року подія нарешті стала реальністю: лоукост Ryanair відтепер і в Україні. Після першої невдалої спроби заходу авіаперевізника на український ринок його друге «пришестя» виявилось успішним.

Пізно ввечері 22 березня міністр інфраструктури Володимир Омелян виклав на своїй сторінці у «Фейсбук» дві світлини. На них він стояв поруч з директором міжнародного аеропорту «Бориспіль» Павлом Рябікіним та очільником Ryanair Майклом О'Лірі:

​І хоч жоден підпис фото не супроводжував, користувачі соцмереж одразу припустили: інформація про те, що цей авіаперевізник нарешті буде працювати і в Україні, є правдою. Деякі неабияк зраділи:

Однак у когось емоції були більш стриманими:

Одним із тих, хто відреагував на пост міністра інфраструктури, був і генпрокурор України Юрій Луценко:

Уже вранці 23 березня аеропорт «Бориспіль» та Ryanair підписали офіційний контракт про співробітництво у сфері авіаперевезень:

«Нарешті цей день настав. Єдине чим, я розчарований, це те, що для запуску першого рейсу буде потрібно десь півроку і перші польоти будуть здійснені десь в жовтні», – сказав під час церемонії президент України Петро Порошенко.

Він також додав, що звернувся до Ryanair з проханням «створити конкурентні умови перевезень і всередині України».

У свою чергу очільник Ryanair​ Майкл О'Лірі відповів: «Ми готові працювати і розширювати нашу присутність тут. Можливо, у майбутньому будемо відкривати бази Ryanair не лише в Києві та Львові, а й в інших українських містах, а також здійснювати перевезення всередині країни».

На його думку, прихід Ryanair є важливим для України не лише через те, що її громадяни зможуть дешево подорожувати до Європи, але й тому, що до самої України зможе приїжджати більше європейців.

Ажіотаж і вигода

Черговий ажіотаж навколо приходу Ryanair до України спалахнув ще за кілька днів до підписання офіційного документа – у середу, 21 березня, коли прем’єр-міністр України Володимир Гройсман оголосив: переговори успішно завершені.

Реакція не забарилася. Наприклад, політолог Юрій Палійчук одразу ж припустив, що у разі підписання договору ця подія неабияк поліпшить рейтинг прем’єра.

Тим часом політолог Олексій Голобуцький переконаний: доступні значній кількості громадян авіаперельоти – «питання значно ширше за бізнес».

«Для держави це – один із найбільш важливих інструментів формування і підтримання соціальних зв'язків, складник фундаменту унітарності. А в даному випадку – ще й інструмент «зшивки» українського і європейського соціально-економічного простору. Ну і заодно – «розпорювання» грубих штучних швів, котрими 300 років нас утримувала у своєму «цивілізаційному просторі» Імперія зла», – написав він.

Напрямки перельотів: більше суму, ніж радості?

Звісно, перше, що зацікавило усіх – це ймовірні напрямки перельотів. Про них написав, зокрема, журналіст і мандрівник Богдан Логвиненко:

Утім, зраділи цьому не всі:

Особливо користувачів засмутив не дуже великий вибір маршрутів зі Львова. Кажуть:чекали більшого.

«Дуже тривожить «раянівський» Лондон… Перспектива сітівокерів в місті тепер ще гірша, ніж минулого року, бо з Лондона на Львів літатимуть тепер дві компанії, які муситимуть докладати додаткових зусиль, щоб вантажити рейси – а це нижчі ціни і більші групи», – пише член наглядової ради «Суспільного» Євген Глібовицький.

«Схоже, що Ryanair кастрували», – так спектр напрямків лоукостера оцінює журналіст Сергій Костеж. За його припущенням, цей перевізник пішов шляхом іншої компанії, яка пропонує дешеві перельоти – Wizzair, –і, ймовірно, погодився на умови монополіста.

«Точно так заходив Wizzair у 2011 році. Пустили його тільки тоді, коли він відмовився від низки важливих маршрутів, щоб не порушувати монополію самі знаєте кого», – резюмує він.

«​Відволікання уваги»​ від зимової весни і справи Савченко

Когось прихід Ryanair на український ринок зачепив за живе:

А хтось це пов'язав з іншою, не менш знаковою подією:

Зайти на український ринок авіаперевезень Ryanair намагався ще минулого року, однак згодом заявив, що відмовляється працювати тут, оскільки не зміг досягти домовленостей із Мінінфраструктури та аеропортом «Бориспіль». Тоді в авіакомпанії заявили, що аеропорт захищав перевізників з високими тарифами (насамперед «Міжнародних авіаліній України») і позбавив українських пасажирів доступу до дешевих авіаперельотів. У «Борисполі» і в МАУ ці закиди на свою адресу відкинули.