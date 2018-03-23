Як відкривати світ з Ryanair: поради українських мандрівників

Аеропорт «Бориспіль» та європейський лоукостер Ryanair підписали довго очікуваний офіційний договір про співробітництво, і бронювання квитків на осінь вже зараз доступне на сайті авіаперевізника. Та для того, щоб дійсно заощадити гроші на квитках, слід пам’ятати кілька простих правил. На які деталі слід звернути особливу увагу – розповідають відомі українські блогери-мандрівники, які вже мають не один рік досвіту з авіаперевізником.

Ryanair запустить польоти з Києва до Барселони, Братислави і Вроцлава, Варшави, Кракова, Познані й Гданська, Вільнюса і Стокгольма та Лондона, а зі Львова – до Кракова, Варшави, Дюссельдорфа, Меммінгена і Лондона. За даними компанії, ціни на польоти, які стартують восени 2018 року, починаються від майже 20 євро.

Ми вирішили дізнатися про тонкощі подорожей із Ryanair у досвідчених українських мандрівників.

Орест Зуб – онлайн-підприємець, блогер, мандрівник та письменник, який лише за минулий рік здійснив дев’ять перельотів з Ryanair. Він часто літав за 10–20 євро та загалом відвідав 105 країн світу. Більш ніж 200 днів на рік Орест проводить у подорожах.

Ірина Журавель – український блогер, тревел-хакер та автор проекту «Сам собі Колумб»6 дає поради іншим, як постійно подорожувати, «але при цьому не розоритися». Вона сама вже неодноразово літала авіакомпанією Ryanair, а свій новий квиток з Пізи до Корфу купила вчора – він коштував лише один євро. Загалом на її «тревел-акаунті» 23 країни Європи та шість країн Азії.

«Повітряна маршрутка»

Як і будь-який лоукостер, Ryanair має свої плюси та мінуси. Найголовнішим плюсом Орест Зуб вважає величезну кількість напрямків, куди авіалінії дозволяють поїхати за доступною ціною.

Та якість послуг, зауважує блогер, може не збігатися з очікуваннями людей. Тому порівнювати, наприклад, Ryanair з Turkish Airlines не варто.

З Ryanair ви завжди купуєте лише сам переліт, без додаткових опцій

«Ryanair часто називають «повітряною маршруткою». Та я б сказав, що це звичайна лоукост-авіакомпанія, яка працює за принципом надання дешевої базової ціни і заробітку на додаткових послугах – вибору крісел, купівлі їжі тощо. Тому це цілком нормальна практика, поширена у світі. Та клієнт сам має право обирати, якими з цих послуг він хоче користуватися, а якими ні», – каже він.

Як пояснює Ірина Журавель, з Ryanair слід все ж таки усвідомити те, що це лоукостер, і «це мінус не самої авіакомпанії Ryanair, а взагалі лоукостерів, наприклад, що багаж завжди йде за додаткову ціну. Це означає, що, купуючи авіаквиток, ви завжди купуєте лише сам переліт, без додаткових опцій».

Правило номер один – уважно читати правила

«Лоукостери направлені на те, щоб мандрівники робили все самостійно. Таке собі самообслуговування», – пояснює Журавель.

Блогери попереджають: якщо ви купили квиток за 10 євро і дійсно бажаєте, щоб ціна залишалася саме такою, – необхідно пам’ятати про низку суттєвих деталей.

Багаж. Особливу увагу Ірена радить приділити саме багажу. Якщо він потрібен, його треба не забути оплатити окремо. Також слід пам’ятати, що реєструватися на рейс необхідно онлайн, інакше в аеропорту за це доведеться додатково заплатити.

Посадковий талон. «Спершу тобі треба роздрукувати свій посадковий талон. Років 7–10 тому у мене був випадок, коли я летів з Кракова у Лондон, це було одне з моїх перших придбань квитка через інтернет, і я просто не роздрукував посадковий талон, ну і на місці тоді заплатив додаткові 40 євро», – ділиться своїм досвідом Зуб. Тому важливо просто дивитися, де і на чому ви ставите галочку, коли купуєте квиток.

Сидіння. Щоб сидіти поруч з тим, з ким ви хочете, також потрібно буде заплатити. Тому якщо ви подорожуєте з дітьми, варто взяти цей момент до уваги, інакше система розсадить вас по різні боки літака. Та якщо ви, наприклад, просто мандруєте з кимось вдвох – можна посидіти пару годин окремо та зекономити завдяки цьому, наголошує засновниця проекту «Сам собі Колумб».

Аеропорт, в який прибуває літак

Ще одна важлива деталь, яка допоможе мандрівникам заощадити (інколи суттєві) гроші, – це звернення уваги на аеропорт прибуття в іноземній країні.

Трансфер інколи може коштувати дорожче, ніж авіаквиток

Ірена Журавель радить перевіряти, в який саме аеропорт прибуває рейс, який ви обираєте. Справа в тому, що часто Ryanair використовує альтернативні аеропорти замість головних. Якщо мандрівник не перевірив цю деталь – його може очікувати неприємна новина про те, що він прибув до аеропорту, розташованого більш ніж за годину їзди від міста, і, цілком ймовірно, доведеться витратити чимало грошей на те, щоб дістатися місця призначення.

«Якщо ми хочемо, наприклад, полетіти в Париж, то зазвичай Ryanair літає в Бове, який розташований на відстані майже в сто кілометрів від столиці. Тоді потрібно дістатися до Парижа і сплатити трансфер, який інколи може коштувати дорожче, ніж сам квиток», – зазначила блогер.

Лотерея на борту літака

Орест Зуб попереджає, що на борту лоукостера вас може чекати трохи незвична річ: «Ryanair здійснює лотерею. Це єдина компанія, яка проводить розіграш: купуєш за один євро талончик, стираєш його, і можеш щось виграти». Та тут також слід звернути увагу на умови використання лотерейних білетів – у правилах користування Орест помітив, що для того, щоб забрати приз, треба було бути громадянином ЄС. Тому так само, як з лотерейними білетами, треба чітко звертати увагу і на інші умови самого перевізника.

Два лоукости – однакові напрямки

Ірина Журавель звертає увагу на те, що запропоновані Ryanair напрямки майже такі самі, які пропонує інший бюджетний перевідник WizzAir. На її думку, можна очікувати конкуренції між двома компаніями, але позитивним аспектом залишається те, що вони, ймовірно, вступлять в справжню «битву цін», у той час як такі гравці, як МАУ, також «триматимуть руку на пульсі».

Перспективи у подорожах українців

Журавель сподівається, що ті, хто вже багато років очікує на прихід Ryanair, вже почали «виловлювати» квитки, які з’явилися в продажу кілька годин тому.

Ми вже стаємо свідками збільшення тревел-сегменту через скасування візового режиму з ЄС, люди вже почали більше подорожувати, тому в виході Ryanair Орест Дуб вбачає лише позитивні аспекти.

Та, на його думку, це не лише позитивна новина для українців, але й суттєвий сигнал для міжнародної спільноти про те, що до України також варто подорожувати, і, відповідно, зросте кількість людей, які відкриватимуть для себе Україну.

У той самий час вихід лоукостера на український ринок свідчить про те, що європейські партнери бачать більший потенціал цього ринку.

«Ринок наповнюється, ускладнюється, стає більш зрілим, а це дуже і дуже добре, чому я дуже радий», – пояснює Дуб.

Журавель тим часом припустила, що Ryanair може бути чимось на зразок «запуску кішки в дім» – і це може стати «зеленим світлом» і для інших компаній, таких, як H&M та Starbucks.