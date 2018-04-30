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30 Квітень 2018, Київ 11:12
Новини | Події

Українські туристи повертаються з Єгипту – МЗС

Українські туристи, які після завершення відпочинку вимушено затрималися в Єгипті, повертаються додому. Про це 30 квітня повідомив начальник управління консульського забезпечення МЗС України Василь Кирилич у Twitter.

«Українці, що затрималися в Шарм-ель-Шейху, повертаються на Батьківщину. Ситуація на контролі МЗС», – написав Кирилич.

27 квітня через технічні причини з аеропорту міста Шарм-ель-Шейх затримали виліт чартерного літака авіакомпанії UM Air із 215 українськими туристами до Львова, також не зміг відлетіти в Україну літак авіакомпанії Egypt Air, що був зафрахтований українським авіаперевізником.

Ввечері 28 квітня частина українських туристів, які майже добу не могли покинути Єгипет, вилетіла у напрямку Львова.

Через відсутність літаків 29 квітня переліт іншої групи туристів перенесли на 30 квітня.

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