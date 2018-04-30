Після Єгипту. У МЗС розповіли, як поводитися в міжнародних аеропортах

Міністерство закордонних справ України оприлюднило рекомендації громадянам «у зв’язку з наближенням періоду відпусток та канікул і можливими форс-мажорними обставинами в міжнародних аеропортах».

Рекомендації опубліковані після того, як українці протягом кількох днів не могли вилетіти з аеропорту міста Шарм-ель-Шейх у Єгипті.

Якщо в аеропорту склалися непередбачувані обставини, МЗС рекомендує:

невідкладно встановити зв’язок з туроператором, авіаперевізником або їхніми представниками в країні перебування, відповідними аеропортовими службами, з’ясувати причину затримки (скасування) рейсу, перспективи та шляхи вирішення питання, отримати інформацію про порядок розміщення в готелі, надання медичної та іншої необхідної допомоги;

інформувати про актуальний стан ситуації родичів або знайомих в Україні;

невідкладно зателефонувати на «гарячу лінію» посольства або консульської установи в країні перебування аеропорту, або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС (+38 044 238 16 57), або на електронну пошту (cons_or@mfa.gov.ua).

Загалом у зв’язку з періодом відпусток МЗС дає громадянам такі рекомендації:

ретельно планувати свої подорожі, враховуючи обставини, які можуть непередбачено виникнути;

уважно обирати туристичного оператора, отримати від нього повну інформацію щодо дій у випадку надзвичайної ситуації, контактні дані компаній та осіб, до яких цілодобово можливо звернутися у випадку виникнення форс-мажорних обставин;

уважно вивчити умови контракту щодо надання туристичних послуг;

враховувати безпекову ситуацію в країні, ситуацію в міжнародних аеропортах, через які здійснюватиметься подорож;

зареєструватися на веб-ресурсі департаменту консульської служби МЗС України «Добровільна реєстрація українських громадян при подорожах за кордон» («ДРУГ»), який є інструментом попередження, за потреби – розшуку та надання сприяння громадянам України в разі надзвичайних подій за кордоном.

27 квітня через технічні причини з аеропорту міста Шарм-ель-Шейх затримали виліт чартерного літака авіакомпанії UM Air із 215 українськими туристами до Львова, також не зміг відлетіти в Україну літак авіакомпанії Egypt Air, що був зафрахтований українським авіаперевізником.

Ввечері 28 квітня частина українських туристів, які майже добу не могли покинути Єгипет, вилетіла у напрямку Львова.

Через відсутність літаків 29 квітня переліт іншої групи туристів перенесли на наступний день.

30 квітня в МЗС повідомили, що до України вилетіли 705 українців. У відомстві заявили, що ситуація врегульована.