Туроператор обіцяє 2 липня повернути українців з Тунісу до України

Туроператор, компанія «Оазис тревел Україна», заявляє, що в понеділок, 2 липня, будуть виконані 5 рейсів, якими українці повернуться з Тунісу до України.

Як повідомляє компанія, українським туристам, які перебувають в Тунісі і очікують на виліт, гарантується проживання в готелях за рахунок «Оазис тревел Україна» до моменту вильоту 2 липня.

Компанія «Оазис тревел Україна» також вибачилася за незручності.

29 червня ТСН повідомила, що із аеропорту Монастир в Тунісі вже другу добу не можуть вилетіти до Харкова близько 300 українських туристів. За словами, пасажирів авіакомпанія і туроператор не виконують своїх зобов’язань щодо повернення українців додому.

Ввечері 29 червня в МЗС повідомили, що організаційні питання про виліт частини українських туристів з Тунісу вирішені. 30 червня вранці частина українських туристів повернулася до Києва.

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Подібна ситуація з українськими туристами стається не вперше. Зокрема у квітні понад 700 українців на кілька днів застрягли в аеропорту єгипетського міста Шарм-ель-Шейх.