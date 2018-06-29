Українці «застрягли» в Тунісі: Омелян обіцяє навести порядок

Керівник Міністерства інфраструктури Володимир Омелян обіцяє навести порядок у виконанні чартерних польотів. Так він відреагував на ситуацію з вивезенням українських туристів з Тунісу.

«Щодо подальшого: раз вільний ринок не працює – запроваджуємо ефективний ринок з елементами державного регулювання і контролю», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Міністр також повідомив про домовленість з колегами з Міністерства закордонних справ України і Міністерства економічного розвитку і торгівлі провести 3 липня у вівторок спільну розширену нараду з туроператорами і авіакомпаніями.

Як повідомила сьогодні ТСН, із аеропорту Монастир в Тунісі вже другу добу не можуть вилетіти до Харкова близько 300 українських туристів. Пасажири стверджують, що авіакомпанія і туроператор не виконують своїх зобов’язань щодо повернення українців додому. За останніми даними МЗС, організаційні питання про виліт частини українських туристів з Тунісу вирішені.

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Подібна ситуація з українськими туристами стається не вперше. Зокрема у квітні понад 700 українців на кілька днів застрягли в аеропорту єгипетського міста Шарм-ель-Шейх.