Консул зустрівся з українськими туристами, які «застрягли» в Тунісі – МЗС

Консул проводить зустріч з українськими туристами, які не можуть вилетіти з Тунісу до України, повідомляє Міністерство закордонних справ.

«Консул проводить зустріч з українськими туристами в місті Монастир (Туніс). Намагаємося врегулювати ситуацію, що склалася», – написав начальник управління консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич у Twitter.

Як повідомила ТСН, із аеропорту Монастир в Тунісі вже другу добу не можуть вилетіти до Харкова близько 300 українських туристів. Пасажири стверджують, що авіакомпанія і туроператор не виконують своїх зобов’язань щодо повернення українців додому.

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У зв’язку з затримкою вильоту кількох сотень українських туристів з Тунісу і неспроможністю туристичного оператора своєчасно повернути їх в Україну Міністерство закордонних справ України закликає громадян України, які планують подорожі за кордон, ретельно планувати свої подорожі, враховуючи обставини, які можуть непередбачено виникнути, уважно обирати туристичного оператора, отримати від нього повну інформацію щодо дій у випадку надзвичайної ситуації, а також уважно вивчити умови контракту щодо надання туристичних послуг.