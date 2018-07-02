Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
02 Липень 2018, Київ 11:47
Новини | Події

Українці застрягли в Тунісі: авіакомпанія звинувачує туроператора

Авіакомпанія Bravo Airways пояснює скасування своїх рейсів із Тунісу тим, що туроператор «Оазис тревел Україна» упродовж останніх двох років заборгував 25 мільйонів гривень станом на 27 червня. Про це сказано в повідомленні прес-служби авіакомпанії.

«На даний момент ми робимо все можливе, аби врегулювати розклад і в максимально короткі терміни здійснити всі заплановані рейси», – сказано в повідомленні.

У Bravo Airways додали, що після проведення консультацій з міністерствами інфраструктури, закордонних справ, економічного розвитку і торгівлі ухвалили виконати п'ять гуманітарних рейсів за рахунок авіакомпанії з метою забезпечення доставки близько 850 пасажирів, які постраждали від дій туроператора.

30 червня туроператор, компанія «Оазис тревел Україна», заявив, що 2 липня будуть виконані п’ять рейсів, якими українці повернуться з Тунісу до України. Як повідомляє компанія, українським туристам, які перебувають в Тунісі і очікують на виліт, гарантується проживання в готелях за рахунок «Оазис тревел Україна» до моменту вильоту 2 липня.

Читайте також: Українці в Тунісі: Омелян обіцяє звернутися до ГПУ

29 червня ТСН повідомила, що із аеропорту Монастир в Тунісі вже другу добу не можуть вилетіти до Харкова близько 300 українських туристів. За словами, пасажирів авіакомпанія і туроператор не виконують своїх зобов’язань щодо повернення українців додому.

Ввечері 29 червня в МЗС повідомили, що організаційні питання про виліт частини українських туристів з Тунісу вирішені. 30 червня вранці частина українських туристів повернулася до Києва.

Читайте також: Відпочинок за кордоном: як діяти, якщо щось пішло не так

Подібна ситуація з українськими туристами стається не вперше. Зокрема у квітні понад 700 українців на кілька днів застрягли в аеропорту єгипетського міста Шарм-ель-Шейх.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG