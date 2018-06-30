Українці в Тунісі: Омелян обіцяє звернутися до ГПУ

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян обіцяє звернутися до Генеральної прокуратури України через ситуацію із сотнями громадян України, які «застрягли» в аеропорту Тунісу.

«Це обурливий випадок. Я буду рекомендувати Мінекономрозвитку позбавити цього туроператора ліцензії. Безумовно, буде звернення до ГПУ, щоб порушити кримінальну справу, тому що ми маємо випадок з банальним шахрайством, коли гроші отримано, а послуги не надані», – сказав Омелян в ефірі телеканалу «112 Україна».

За його словами, туроператор заборгував перевізнику понад 1 мільйон доларів.

«Про цю ситуацію Oasis Travel знав, були різні моменти врегулювання, жодних коштів не надходило. Проте авіакомпанія Bravo за свій рахунок уже вивезла 650 туристів в Україну, цієї ночі був ще один додатковий борт, який забрав 120 осіб. За нашими підрахунками, залишається ще близько 800 (людей у Тунісі – ред.)», – сказав Омелян.

29 червня ТСН повідомила, що із аеропорту Монастір в Тунісі вже другу добу не можуть вилетіти до Харкова близько 300 українських туристів. За словами, пасажирів авіакомпанія і туроператор не виконують своїх зобов’язань щодо повернення українців додому.

Ввечері 29 червня в МЗС повідомили, що організаційні питання про виліт частини українських туристів з Тунісу вирішені. 30 червня вранці частина українських туристів повернулася до Києва.

Туроператор обіцяє, що 2 липня будуть виконані п’ять рейсів, якими українці повернуться з Тунісу до України.