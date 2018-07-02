З Тунісу вилетів перший літак із застряглими туристами – МЗС України

Перший літак із українськими туристами, які через проблеми туроператора та авіаперевізника залишалися в Тунісі, вилетів в Україну. Про це 2 липня повідомив начальник управління консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич у Twitter.

«О 12:30 з Тунісу вилетів один з п‘яти літаків, що протягом 2–3 липня мали б перевезти українських туристів, які не змогли вчасно повернутися додому», – вказав представник зовнішньополітичного відомства.

Раніше 2 липня авіакомпанія Bravo Airways пояснила скасування своїх рейсів із Тунісу тим, що туроператор «Оазис тревел Україна» упродовж останніх двох років заборгував 25 мільйонів гривень.

У Bravo Airways додали, що після проведення консультацій з міністерствами інфраструктури, закордонних справ, економічного розвитку і торгівлі ухвалили виконати п'ять гуманітарних рейсів за рахунок авіакомпанії з метою забезпечення доставки близько 850 пасажирів, які постраждали від дій туроператора.

30 червня туроператор, компанія «Оазис тревел Україна», заявив, що 2 липня будуть виконані п’ять рейсів, якими українці повернуться з Тунісу до України. Як повідомляє компанія, українським туристам, які перебувають в Тунісі і очікують на виліт, гарантується проживання в готелях за рахунок «Оазис тревел Україна» до моменту вильоту 2 липня.

Ввечері 29 червня в МЗС повідомили, що організаційні питання про виліт частини українських туристів з Тунісу вирішені. 30 червня вранці частина українських туристів повернулася до Києва.

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Подібна ситуація з українськими туристами стається не вперше. Зокрема у квітні понад 700 українців на кілька днів застрягли в аеропорту єгипетського міста Шарм-еш-Шейх.