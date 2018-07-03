В Україні заборонять роботу літаків з терміном використання понад 20 років – Омелян

В Україні з наступного року буде заборонена експлуатація літаків, термін використання яких перевищує 20 років, повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

За підсумками наради з авіакомпаніями і туроператорами 3 липня в Києві Омелян він заявив, що Державна авіаційна служба протягом найближчих двох тижнів проведе повну технічну ревізію літаків, які здебільшого використовуються для нерегулярних перевезень.

«Все, що старше від 20 років, в Україні не буде мати права літати», – сказав міністр, уточнивши, що зараз в Україні є літаки з терміном експлуатації понад 35 і 40 років.

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Міністр додав, що перевірки стосуватимуться, в тому числі і салонів. «Ми сьогодні обговорювали можливість введення так званого «інспектора Фреймут» для перевірки стану салонів. Адже іноді саме салон не відповідає санітарним нормам, особливо у старих літаків», – зауважив Омелян.

Він анонсував появу в Україні рейтингу авіакомпаній.

Останніми днями сотні українських туристів по кілька годин, а то й діб очікували рейсів в аеропортах Тунісу, Албанії, Грузії, Майорки, а також в аеропорту «Київ». Авіакомпанія Bravo Airways пояснила затримки рейсів на кілька діб невиплатою коштів туроператором OASIS. Останній своєї провини не визнає.

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