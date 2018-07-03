МЗС: літак з українськими туристами вилетів з Албанії в Україну

Літак з українськими туристами, які очікували повернення з Албанії в Україну, пізно ввечері 2 липня вилетів з Тирани до Києва, повідомив представник департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Василь Кирилич.

«О 22:20 з Тирани до Києва вилетів літак зі всіма українцями, що очікували повернення додому», – написав він у Twitter.

Перед цим ЗМІ повідомляли, що приблизно 200 туристів з України не змогли вчасно вилетіти зі столиці Албанії Тирани (Албанія), їх мала перевозити авіакомпанія Bravo Airways.

Тим часом, за даними цього авіаперевізника, в Тунісі залишаються 850 українських туристів, які чекають вильоту додому. 2-3 липня, за даними МЗС, їх мають забрати п’ять літаків.

2 липня авіакомпанія Bravo Airways пояснила скасування своїх рейсів із Тунісу тим, що туроператор «Оазис тревел Україна» упродовж останніх двох років заборгував 25 мільйонів гривень.

Компанія-туроператор відповідальність за ситуацію, що склалася з рейсами авіакомпанії Bravo Airways, покладає на авіаперевізника.

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У Bravo Airways додали, що після проведення консультацій з міністерствами інфраструктури, закордонних справ, економічного розвитку і торгівлі ухвалили виконати п'ять гуманітарних рейсів за рахунок авіакомпанії, щоб доставити туристів до України.

У зв'язку з ситуацією із затримкою рейсів міністр інфраструктури Володимир Омелян 3 липня проведе збори, на які запросять представників міністерств, туроператорів, турагентів і авіакомпанійю

Подібна ситуація з українськими туристами стається не вперше. Зокрема у квітні понад 700 українців на кілька днів застрягли в аеропорту єгипетського міста Шарм-еш-Шейх.