З 1 липня в ЄС посилюють захист прав мандрівників

В Європейському союзі з 1 липня посилять захист прав мандрівників, які замовляють туристичну подорож.

«Забронювати ваш відпочинок в Інтернеті легко, але якщо щось не так, ви хочете бути впевненими в тому, що ви будете повністю захищені. Нові правила щодо туристичного продукту тепер адаптовані до цифрової епохи…Туристи також отримають користь від нових правил та будуть добре захищеними, якщо оператор стане банкрутом. Нові правила також допоможуть туристичним компаніям пропонувати свої послуги закордон», – заявила комісар з питань юстиції, споживачів та гендерної рівності Віра Журова.

Нові правила застосовуються до поєднання щонайменше двох видів туристичних послуг (транспорт, проживання, прокат автомобілів або інші послуги, наприклад, екскурсії), включаючи туристичні пакети від туроператора, а також індивідуально обрані мандрівником послуги, куплені в одній онлайн або офлайн точці продажу.

Як повідомляють у Єврокомісії, компанії повинні інформувати мандрівників про те, чи їм пропонується туристичний пакет або договір про поїздку, а також про їхні головні права через стандартизовані інформаційні форми. Вони повинні надати чіткі відомості про особливості та характеристики туристичного продукту, його ціну та будь-які додаткові витрати.

У Єврокомісії очікують, що нові правила забезпечать кращий захист 120 мільйонів мандрівників цього літа.