Майже 20% українців хочуть, щоб конфлікт із Росією вирішували у будапештському форматі – соціологи

19,12% українців вважають, що майбутній президент має вирішувати конфлікт із Росією в будапештському форматі – за участі Великої Британії, США, Росії, Франції та Китаю. Про це свідчать дані опитування компанії GFK Ukraine та центру «Нова Європа».

«Мешканці українського півдня, зауважуючи, що військовий конфлікт на Донбасі має внутрішнє коріння, воліють, аби майбутній президент України вів переговори напряму з «ЛДНР». У різних куточках України також залишається частина тих, хто підтримує мінський формат переговорів щодо вирішення конфлікту на Донбасі», – повідомив в коментарі Радіо Свобода заступник директора центру «Нова Європа» Сергій Солодкий.

За його словами, найбільше прибічників будапештського формату – на півночі та заході України (близько 25%), чимало прибічників і на сході – понад 20%. На півдні країни найвищий показник має варіант «це внутрішній конфлікт, а тому потрібно вести переговори з представниками непідконтрольних територій Донбасу» (19,66%), каже експерт. На заході України також майже 20 відсотків опитаних вважають, що до відновлення контролю над окупованими територіями необхідно залучити Збройні сили України.

Крім того, за даними опитування, для 54% українців важливо, щоб майбутній президент продовжив євроінтеграцію України. У регіональному контексті таких найбільше на заході – понад 70%, і найменше на сході – з4%.

Опитування тривало у листопаді-грудні 2018 року опитали 2073 повнолітніх респонденти у всіх регіонах країни, за винятком окупованих територій. Опитування проведено у рамках програми сприяння громадській активності «Долучайся», яку фінансує Агентство США з міжнародного розвитку.