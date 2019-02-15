Підтримаю кандидатуру Супрун на посаду міністра – депутат від «Опоблоку»

15 лютого Окружний адмінсуд Києва мав розглянути справу про усунення з посади виконувача обов’язків міністра охорони здоров’я Уляни Супрун – позов народного депутат України Ігоря Мосійчука. Під будівлю суду прийшли дві групи людей – одна підтримувала Супрун, інша була з прапорами Радикальної партії, до якої належить Ігор Мосійчук. Але суддя Сергій Каракашьян розцінив «як тиск на суд ухвалення Кабінетом міністрів України доручення щодо подання на нього скарги до Вищої ради правосуддя» і заявив про самовідвід. Про ситуацію навколо справи Супрун у програмі «Ваша Свобода» Віталій Портников говорив із директором Центру громадського здоров’я МОЗ України Володимиром Курпітою, директором фундації Dejure, колишнім суддею Михайлом Жернаковим, народним депутатом України, членом комітету з питань охорони здоров’я Ігорем Шурмою. Останній заявив, що готовий підтримати кандидатуру Уляни Супрун на посаду міністра охорони здоров’я, якщо таке голосування у Верховній Раді відбудеться.