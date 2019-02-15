Автоматизований розподіл «справи Супрун» відбудеться 18 лютого або пізніше – судова влада

Адміністративна справа за позовом Ігоря Мосійчука до в. о. міністра охорони здоров’я України Уляни Супрун буде передана на повторний автоматизований розподіл 18 лютого, повідомив 15 лютого офіційний портал судової влади України.

Суддя Окружного адмінсуду Києва Сергій Каракашьян розцінив «як тиск на суд прийняття Кабінетом міністрів України доручення щодо подання на нього скарги до Вищої ради правосуддя», ідеться в повідомленні.

«Враховуючи вищевикладене, суддя Сергій Каракашьян дійшов висновку, що в даному випадку є підстави, за якими він не може брати участь у розгляді даної справи», – вказує портал судової влади.

На засіданні 15 лютого суддя Каракашьян, який розглядав справу про усунення з посади виконувачки обов’язків міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, заявив про самовідвід. Радіо Свобода вело пряму трансляцію цього засідання.

Позов Мосійчука стосується «відсутності повноважень» у Супрун на виконання обов’язків міністра.

5 лютого стало відомо, що Окружний адміністративний суд Києва в особі судді Сергія Каракашьяна заборонив Уляні Супрун «вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень голови МОЗ». Першим про це повідомив лідер Радикальної партії Олег Ляшко, політична сила якого і подала відповідний позов. Пізніше інформацію підтвердили і в самому Міністерстві охорони здоров’я. В уряді оскаржили це рішення суду.

14 лютого суд скасував своє рішення усунути Супрун з посади.