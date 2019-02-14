Суд «із власної ініціативи» скасував рішення про відсторонення Супрун

Окружний адміністративний суд Києва 14 лютого вирішив скасувати «з власної ініціативи» ухвалене 5 лютого рішення про відсторонення Уляни Супрун від виконання обов’язків міністра охорони здоров’я України.

При цьому суд відхилив клопотання Кабміну і представників Супрун, що просили скасувати рішення про її відсторонення, яке суд ухвалив у рамках розгляду адміністративного позову, поданого представниками Радикальної партії.

Рішення оголосив суддя Сергій Каракашьян, який почав розглядати відповідне урядове клопотання 11 лютого.

«Скасувати з власної ініціативи заходи забезпечення адміністративного позову, вжиті ухвалою Окружного адміністративного суду Києва від 5 лютого. Ухвала набуває чинності негайно і може бути оскаржена», – заявив суддя.

У постанові суду також вказано, що своїм вчорашнім рішенням, яке дозволяє Уляні Супрун виконувати обов’язки очільниці МОЗ, Кабінет міністрів України «фактично визнав наявність ознак протиправності, що були викладені в ухвалі про забезпечення позову, і своїм розпорядженням визнав обґрунтованість вжитих судом заходів».

5 лютого стало відомо, що Окружний адміністративний суд Києва в особі судді Сергія Каракашьяна заборонив Уляні Супрун «вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень голови МОЗ». Першим про це повідомив лідер Радикальної партії Олег Ляшко, політична сила якого і подала відповідний позов. Пізніше інформацію підтвердили і в самому Міністерстві охорони здоров’я. В уряді оскаржили це рішення суду.

Крім того, на 15 лютого призначений розгляд позову народного депутата Ігоря Мосійчука щодо «відсутності повноважень» на виконання обов’язків міністра охорони здоров’я в Уляни Супрун. Засідання відбудеться о 14:50 в Окружному адміністративному суді Києва.