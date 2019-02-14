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14 Лютий 2019, Київ 16:47
Новини | Політика

Суд арештував 300 тисяч доларів на британському рахунку Романа Насірова

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Шевченківський районний суд Києва наклав арешт на близько 300 тисяч доларів на британському рахунку екс-очільника Державної фіскальної служби та офіційно зареєстрованого кандидата в президенти Романа Насірова, задовольнивши клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Андрія Перова.

​Як зазначають у «Центрі протидії корупції», захист Романа Насірова заперечував проти цього клопотання – посилаючись на те, що фінансова установа, в якій Насіров відкрив рахунок, є брокерською, а український КПК передбачає накладення арешту в банках або фінустановах.

Утім, Андрій Перов наголошував, що установа, в якій знаходяться гроші Насірова, є фінансовою, відповідно до британського законодавства. До того ж, за словами прокурора, рахунок екс-голова ДФС відкривав шляхом внесення готівкових коштів у 2015 році.

Раніше «Схеми» повідомляли, що детективи НАБУ спільно із прокурорами САП виявили у екс-голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, який офіційно зареєстрований кандидатом у президенти, рахунок у Великій Британії, на якому розміщено близько 300 тисяч доларів.

«У січні ми отримали через НАБУ інформацію з Британського агентства протидії злочинності про наявність у нього рахунку з коштами у фінансовій установі Interactive Brokers – близько 300 тисяч доларів. У подальшому, оскільки вручалася судова повістка пану Насірову щодо судового розгляду щодо цих коштів, він одразу побіг подавати декларацію, де вказав ці кошти. Згідно з інформацією агентства, рахунок Насіров має вже близько трьох років», – заявлявпрокурор Андрій Перов на засіданні Шевченківського районного суду 7 лютого.

У декларації за 2017 рік, яку Насіров подав у січні 2019 року як кандидат у президенти, у розділі «Грошові активи» дійсно вказані зазначені кошти.

Натомість у щорічній декларації за 2017 рік, яку Насіров подавав у лютому 2018-го ще як голова ДФС, інформації про цей рахунок у Великій Британії не було. Як і у декларації за 2016 рік.

За даними слідства, Насіров причетний до так званої «газової схеми Онищенка» і впродовж 2015 року ухвалив низку «безпідставних і незаконних рішень» про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами для задіяних у схемі компаній на загальну суму понад мільярд гривень. Слідство вважає, що такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.

На початку березня 2017 року суд арештував Романа Насірова з можливістю застави в 100 мільйонів гривень, яку внесли його дружина і тесть. Після цього відсторонений голова ДФС вийшов із СІЗО. 15 лютого Насіров попросив Окружний адміністративний суд Києва поновити його на посаді голови Державної фіскальної служби. А вже 11 грудня 2018 року суд поновив Насірова на посаді та визначив йому суму компенсації за «час вимушеного прогулу». Уряд оскаржує його поновлення на посаді.

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