Допомога США Україні зростає майже до 700 мільйонів доларів – посол Чалий

Конгрес США пропонує збільшити на 75 мільйонів доларів кошторис допомоги, що надається Україні в бюджеті 2019 року, повідомив посол України у США Валерій Чалий.

«У Конгресі США представлено узгоджений Сенатом і Палатою представників проект «Закону щодо асигнувань Державного департаменту, зарубіжних операцій та суміжних програм на 2019 фінансовий рік», – повідомляє посольство України в США.

«Кошторис допомоги Україні по лінії зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів, Агентства США з міжнародного розвитку та причетних відомств визначено у сумі 445,7 мільйона доларів, що на 25 мільйонів доларів перевищує відповідні асигнування 2018 року… Таким чином, сукупний обсяг коштів для підтримки України у 2019 бюджетному році з урахуванням 250 мільйонів доларів, раніше виділених Пентагону на зазначені цілі, становитиме 695,7 мільйона доларів США. Це на 75 мільйонів доларів більше, ніж було передбачено асигнуваннями 2018 року», – вказано в повідомленні.

У вересні 2018 року, за кілька днів до початку в США 2019-го фінансового року, американський президент Дональд Трамп підписав раніше ухвалений Конгресом «Закон про асигнування на потреби Міністерства оборони на 2019 рік», яким виділяється 250 мільйонів доларів для підтримки України. У цю суму закладені й кошти на оборонні летальні види озброєнь.