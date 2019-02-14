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14 Лютий 2019, Київ 13:43
Новини | Економіка

Україна торік позичила понад 286 мільярдів гривень – Мінфін

Запозичення були як внутрішні, так і зовнішні

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Міністерство фінансів України повідомило, що залучило торік державних запозичень для фінансування бюджетного дефіциту на суму близько 286,5 мільярда в гривневому еквіваленті.

«Що це означає, у тому числі, що зовнішні запозичення склали 112,3 мільярда гривень, внутрішні – 174,2 мільярда гривень», – йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадали, якою була структура зовнішніх запозичень у 2018-му, а це 725 мільйонів доларів від розміщення короткострокових єврооблігацій, 2 мільярди доларів – довгострокових єврооблігацій, 500 мільйонів євро в рамках четвертої програми макрофінансової допомоги від Євросоюзу і 349 мільйонів євро кредиту під гарантії Світового банку.

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Раніше в Кабміні заявляли, що попередники нинішньої уряду заборгували кредиторам бюджет України на 2019 рік. Як повідомляв прем’єр-міністр Володимир Гройсман, українська влада від 2005 до 2013 року позичила за кордоном і всередині країни 50 мільярдів доларів, що приблизно дорівнює кошторису-2019.

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