Україна отримала майже 350 мільйонів євро кредиту під гарантію Світового банку – Мінфін

До державного бюджету України 27 грудня надійшли кошти від кредиту у розмірі 349,3 мільйона євро, наданого Deutsche Bank під гарантію Світового боку, повідомляє Міністерство фінансів України.

«Deutsche Bank надав кредит у розмірі 349,3 мільйона євро у формі двох траншів: траншу A у розмірі 53,2 млн євро з терміном погашення чотири роки і траншу B у розмірі 296,1 млн євро з терміном погашення 10 років та пільговим періодом 4,5 років. За цим кредитом було використано частину гарантії в сумі 375 мільйонів доларів в еквіваленті в євро із загальної суми гарантії Світового банку у розмірі 750 млн доларів», – йдеться в повідомленні.

Залучення наступного кредиту під невикористану частину гарантії Світового банку очікується у першому кварталі 2019 року, додали в міністерстві.

21 грудня Україна отримала перший транш кредиту за новою програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом.