Україна отримала перший транш за новою програмою співпраці з МВФ

Україна отримала перший транш за новою програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом, повідомляє Національний банк України.

«Завдяки надходженню на суму 1 мільярда спеціальних прав запозичень (близько 1,4 мільярда доларів) від фонду міжнародні резерви України зросли до 20,1 мільярда доларів США станом на 21 грудня 2018 року. Це є п’ятирічним максимумом – востаннє такий рівень міжнародних резервів був зафіксований у січні 2014 року», – розповіли в НБУ.

18 грудня посол України у США Валерій Чалий повідомив, що у штаб-квартирі Міжнародного валютного фонду (МВФ) у Вашингтоні затвердили виділення Україні фінансової підтримки для продовження реалізації важливих реформ.

Обсяг нової програми – 3,9 мільярда доларів. Згідно з повідомленням, вона має стати основою для економічної політики уряду в 2019 році – передбачається, що ця політика буде зосереджена на зниженні інфляції та реформах оподаткування, фінансового і енергетичного секторів.