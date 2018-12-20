Гривня стрімко зміцнюється – офіційний курс

Гривня стрімко зміцнюється на міжбанківському валютному ринку щодо долара США. За результатами сьогоднішніх торгів Національний банк України встановив на 21 грудня курс 27 гривень 57 копійок за долар. Днем раніше за одиницю американської валюти давали на 14 копійок більше.

Посилення гривні активізувалося після того, як 18 грудня Рада директорів МВФ затвердила нову програму співпраці з Україною на суму 3,9 мільярда доларів. Того ж дня Рада директорів Світового банку вирішила надати Україні фінансові гарантії на 750 мільйонів доларів.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман 19 грудня привітав рішення МВФ та Світового банку. «Це важлива підтримка для нас, адже вона дозволяє фінансово впевнено пройти 2019 рік – піковий з огляду на обсяг запланованих боргових виплат», – зазначив очільник уряду.