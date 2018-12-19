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19 Грудень 2018, Київ 11:28
Новини | Економіка

Гройсман заявив, що підтримка МВФ в Світового банку дозволить Україні «впевнено пройти 2019 рік»

Гройсман запевнив, що Україна має збалансований бюджет на наступний рік

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Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман привітав рішення Ради директорів Міжнародного валютного фонду про запуск нової програми співробітництва з Україною обсягом 3,9 мільярдів доларів і рішення Ради Світового банку про надання гарантій на підтримку державної політики в 750 мільйонів доларів.

«Це важлива підтримка для нас, адже вона дозволяє фінансово впевнено пройти 2019 рік – піковий з огляду на обсяг запланованих боргових виплат», – зазначив очільник уряду.

Він додав, що за останні роки вдалося стабілізувати економічну ситуацію.

«Вже 11 кварталів поспіль маємо економічне зростання. На 2019 рік маємо збалансований бюджет і фундамент для переходу на трирічне бюджетне планування. Співпраця з міжнародними партнерами дає можливість спокійно пройти наступний рік і продовжувати реформи», – підкреслив прем’єр.

18 грудня посол України у США Валерій Чалий повідомив, що у штаб-квартирі Міжнародного валютного фонду (МВФ) у Вашингтоні затвердили виділення Україні фінансової підтримки для продовження реалізації важливих реформ.

Раніше цього ж дня Рада директорів Світового банку вирішила надати Україні фінансові гарантії на 750 мільйонів доларів, повідомив президент України Петро Порошенко у Facebook.

У жовтні Міжнародний валютний фонд на рівні уповноваженого персоналу погодив з українською владою нову програму резервної підтримки замість чинної програми розширеного фінансування.

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Обсяг нової програми – 3,9 мільярда доларів. Згідно з повідомленням, вона має стати основою для економічної політики уряду в 2019 році – передбачається, що ця політика буде зосереджена на зниженні інфляції та реформах оподаткування, фінансового і енергетичного секторів.

Визначення stand-by означає, що Україна отримує гарантію на цю суму і може за потреби отримати її повністю або частково протягом терміну дії угоди та за умови дотримання її положень. Після закінчення терміну дії угоди невикористаний залишок кредиту повертається фонду.

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