МВФ обговорить співпрацю з Україною 18 грудня

Правління Міжнародного валютного фонду 18 грудня проведе засідання, на якому обговорить співпрацю з Україною, свідчить календар засідань виконавчої ради МВФ.

Посадовці планують обговорити нову програму співробітництва з Україною – stand-by – і скасування програми розширеного фінансування, яка розпочалася в березні 2015 року.

У жовтні Міжнародний валютний фонд на рівні уповноваженого персоналу погодив з українською владою нову програму резервної підтримки замість чинної програми розширеного фінансування.

Обсяг нової програми – 3,9 мільярда доларів. Згідно з повідомленням, вона має стати основою для економічної політики уряду в 2019 році – передбачається, що ця політика буде зосереджена на зниженні інфляції та реформах оподаткування, фінансового і енергетичного секторів.

Визначення stand-by означає, що Україна отримує гарантію на цю суму і може за потреби отримати її повністю або частково протягом терміну дії угоди та за умови дотримання її положень. Після закінчення терміну дії угоди невикористаний залишок кредиту повертається фонду.