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03 Листопад 2018, Київ 12:38
Новини | Економіка

В Україну приїдуть експерти МВФ для консультацій по держбюджету

Представники МВФ проведуть консультації з владою по проекту держбюджету

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Експерти Міжнародного валютного фонду приїдуть у Київ для консультацій по проекту державного бюджету України на 2019 рік 4-9 листопада.

«За зверненням влади, команда у складі кількох експертів МВФ відвідає Київ у період з 4 до 9 листопада для проведення консультацій по проекту бюджету на 2019 рік у межах нещодавньої домовленості на рівні місії фонду», – зазначили у прес-службі представника Фонду в Україні.

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Міжнародний валютний фонд на рівні уповноваженого персоналу погодив із українською владою нову програму резервної підтримки замість чинної програми розширеного фінансування – про це МВФ заявив 19 жовтня.

Обсяг нової програми – 3,9 мільярда доларів. Згідно з повідомленням, вона має стати основою для економічної політики уряду в 2019 році – передбачається, що ця політика буде зосереджена на зниженні інфляції та реформах оподаткування, фінансового і енергетичного секторів.

Після того, як Верховна Рада затвердить бюджет на 2019 рік з урахуванням рекомендацій МВФ, угоду має розглянути Виконавча рада фонду.

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Визначення stand-by означає, що Україна отримує гарантію на цю суму і може за потреби отримати її повністю або частково протягом терміну дії угоди та за умови дотримання її положень. Після закінчення терміну дії угоди невикористаний залишок кредиту повертається фонду.

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