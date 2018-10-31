«Абсурд» – західний економіст про позицію Регуляторної служби щодо ціни на газ

Абсурдною назвав експерт аналітичного центру Atlantic Council Андерс Ослунд позицію Державної регуляторної служби України щодо рішення Кабінету міністрів підвищити ціну на газ для населення на 23,5% з 1 листопада 2018 року.

«Погано та абсурдно», – відзначив Ослунд на своїй сторінці у твітері. «Ідеться про фундамент угоди з МВФ», – нагадав Ослунд значення підвищення цін на газ для населення.

Пізніше він, однак, відзначив, що заява голови Державної регуляторної служби Ксенії Ляпіної вказує, що рішення Кабміну залишається чинним.

Раніше стало відомо, що Державна регуляторна служба України відмовила в погодженні проекту постанови Кабінету міністрів про підвищення вартості газу для населення. Пізніше голова служби Ксенія Ляпіна заявила в інтерв’ю українським ЗМІ, що служба не буде оскаржувати постанову Кабміну про підвищення ціни на газ для населення. Підвищення ціни на газ є вимогою МВФ для подальшої фінансової допомоги Україні.

Ерік Карл Гонц, менеджер програм Євразії в Center for International Private Enterprise (США), припускає, що питання підвищення цін на газ все ще може стати об’єктом маніпуляцій із боку українських політиків.

«Обирали між валютною кризою та (підвищенням) ціни на газ. Уряд обрав останнє, щоб мати можливість подальших маніпуляцій. Україна – це чудова країна, проклята мати жахливих політиків», – написав Гонц у твітері, відповідаючи Ослундові.