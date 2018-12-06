НБУ очікує на транш від МВФ до католицького Різдва – Смолій

Національний банк України очікує, що новий транш Міжнародного валютного фонду у межах нової програми резервної підтримки надійде упродовж 10 робочих днів до католицького Різдва. Про це голова НБУ Яків Смолій заявив 5 грудня в інтерв'ю Reuters.

«Україна виконала всі підготовчі дії, залишилися лише бюрократичні процедури», – сказав очільник Нацбанку.

Смолій не вказав, на який обсяг траншу він очікує, але сказав, що це допоможе регулятору збільшити валютні резерви до 19,2 мільярда доларів з нинішнього рівня 17,8 мільярда доларів.

В Адміністрації президента України наприкінці листопада заявили, що в Міжнародному валютному фонді підтвердили намір подальшої співпраці з Києвом, попри запровадження воєнного стану. За даними прес-служби президента України, про це йшлося під час телефонної розмови Петра Порошенка із директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард.

У жовтні Міжнародний валютний фонд на рівні уповноваженого персоналу погодив з українською владою нову програму резервної підтримки замість чинної програми розширеного фінансування.

Обсяг нової програми – 3,9 мільярда доларів. Згідно з повідомленням, вона має стати основою для економічної політики уряду в 2019 році – передбачається, що ця політика буде зосереджена на зниженні інфляції та реформах оподаткування, фінансового і енергетичного секторів.

Визначення stand-by означає, що Україна отримує гарантію на цю суму і може за потреби отримати її повністю або частково протягом терміну дії угоди та за умови дотримання її положень. Після закінчення терміну дії угоди невикористаний залишок кредиту повертається фонду.