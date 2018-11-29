У МВФ погодилися, що запровадження воєнного стану в Україні не вплине на співпрацю – АП

В Адміністрації президента України заявляють, що в Міжнародному валютному фонді підтвердили намір подальшої співпраці з Києвом, попри запровадження воєнного стану.

Як повідомила в ніч на 29 листопада прес-служба президента України, про це йшлося під час телефонної розмови Петра Порошенка із директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард.

«Під час розмови було окремо підкреслено, що введення воєнного стану не вплине на взаємодію з МВФ. У цьому контексті Крістін Лагард підтвердила готовність Міжнародного валютного фонду і надалі продовжувати тісне співробітництво з Україною і підтримувати нашу державу на шляху впровадження реформ», – йдеться в повідомленні.

У МВФ повідомили, що Лагард назвала розмову з Порошенком «конструктивною». «Ми підтвердили позитивні відносини і співпрацю між Україною і МВФ», – повідомляє прес-служба МВФ.

У грудні виконавча рада МВФ має провести засідання і розглянути програму допомоги stand-by для України.

У жовтні Міжнародний валютний фонд на рівні уповноваженого персоналу погодив з українською владою нову програму резервної підтримки замість чинної програми розширеного фінансування.

Обсяг нової програми – 3,9 мільярда доларів. Згідно з повідомленням, вона має стати основою для економічної політики уряду в 2019 році – передбачається, що ця політика буде зосереджена на зниженні інфляції та реформах оподаткування, фінансового і енергетичного секторів.

Визначення stand-by означає, що Україна отримує гарантію на цю суму і може за потреби отримати її повністю або частково протягом терміну дії угоди та за умови дотримання її положень. Після закінчення терміну дії угоди невикористаний залишок кредиту повертається фонду.