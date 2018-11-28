Через воєнний стан в Україні збільшилася кількість російських фейків та вкидів – Міноборони

Через введення в Україні воєнного стану Росія збільшила кількість фейків та вкидів у інформаційний простір. Про це повідомив на брифінгу 28 листопада начальник прес-служби Міноборони Олексій Чернобай,

«Звертаємо Вашу увагу, що Російська Федерація у традиційній для себе манері продовжує підвищувати градус ненависті до всього українського, у зв’язку з чим помітно збільшилася кількість російських фейків та вкидів в інформаційному просторі на військову тематику, зокрема, у соціальних мережах та стрічках новин деяких засобів масової інформації. Мета цих фейкових повідомлень – посіяти панічні настрої серед українців у зв’язку із оголошенням воєнного стану у визначених областях нашої держави», – зазначив Чернобай.

За словами спікера, у деяких ЗМІ та соцмережах розповсюджуються неіснуючі «накази, директиви та розпорядження» від керівництва Міністерства оборони України.

«Міністерство оборони України офіційно повідомляє, що усі ці нібито «офіційні документи» та «накази», які начебто мають підписи військового керівництва Міноборони та Збройних сил України не існують та є черговими фейками», – підкреслив Чернобай.

Представник Міноборони розповів, що 27 листопада жителям Путивлівського району Сумської області, що територіально межує з державним кордоном з РФ, від імені Міноборони надходили смс-повідомлення з пропозицією прибути до найближчої військової частини. Подібні смс надходили й жителям інших областей.

«Міністерство оборони України повідомляє, що не має жодного відношення до розсилання подібних повідомлень та й ніколи Збройні сили України не вдавалися до подібних заходів інформування громадян. Натомість є чимало прикладів розсилки спам-повідомлень російсько-окупаційними військами та незаконними збройними формуваннями, що підтримуються Росією на території Донецької та Луганської областей. Тому ця тактика окупанта-агресора вже відома», – зазначив спікер.

Міноборони закликає українців не вестися на провокації російських спецслужб, перевіряти новини та довіряти лише інформації з офіційних джерел.

Верховна Рада України запровадила воєнний стан в низці областей після обстрілу російськими воєнними українських кораблів у Керченській протоці. 28 листопада президент Петро Порошенко підписав документ.

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