Морське протистояння: як Україна відповідає на агресію Росії в Керченській протоці

Верховна Рада затвердила 30-денний воєнний стан у десяти областях України. Це стосується територій, що межують із Росією, Кримом та невизнаною «Придністровською республікою» в Молдові. Також обмеження торкнуться узбережжя Чорного і Азовського морів. За законопроект № 9338 від 26 листопада проголосували 276 депутатів за мінімально необхідних 226 голосів.

Воєнний стан запровадили у Вінницькій, Луганській, Донецькій, Миколаївській, Запорізькій, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Херсонській областях, а також внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії. Це стало відповіддю на обстріл і затримання українських кораблів російськими силовиками.

26 листопада відбулося засідання Ради безпеки ООН, де російський представник заявляв, нібито українські військові кораблі увійшли в територіальні води Росії.

Юрист-міжнародник, викладач Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Антон Кориневич розбиває аргументи Росії.

Аргумент Російської Федерації неправильний для більшості міжнародної спільноти, тому що Крим ‒ це Україна. Територіальні води біля півострова ‒ українські

«Існує двосторонній договір між Україною та Російською Федерацією щодо користування Керченською протокою та Азовським морем, де вони визначаються як спільні води двох держав. Там немає територіального моря ні України, ні Російської Федерації ‒ це внутрішні води. На цьому тлі дії Росії виглядають дуже дивно. Якщо ж два катери та буксир, скажімо, зайшли в межі 12-мильної зони поза Керченською протокою, огинаючи Крим, то точно так само аргумент Росії неправильний для більшості міжнародної спільноти, тому що Крим ‒ це Україна. Територіальні води біля півострова ‒ українські», – каже експерт.

Кориневич зазначає, що про денонсацію договору між Україною та Росією щодо Азовського моря як невигідного в українському суспільстві говорять давно. Але він застерігає від необдуманих рішень.

«Мені здається, це питання треба вирішувати разом ‒ усім українським гравцям, які працюють у контексті Азова та Криму. Є Конвенція ООН із морського права, яка визначає, що Азовське море замкнуте і прибережні держави мають ухвалити якусь угоду щодо роботи в цьому морі. Чи можна зараз забезпечити кращий договір, ніж уже наявний? Чи піде на це Росія? Це проблемне питання. Росія так чи інакше порушує міжнародне право. Україні треба думати, як подавати свою позицію в міжнародних організаціях і судових органах. Із одного боку, договір щодо Азовського моря та Керченської протоки встановлює тільки консультації як засіб вирішення суперечок, але тлумачити його може Міжнародний трибунал з морського права», – каже Кориневич.

Юрист констатує, що через російське право на вето Рада безпеки ООН заблокована та недієздатна.

Український політолог Петро Олещук не вважає, що в країні щось суттєво зміниться із запровадженням воєнного стану.

Головне, чого домоглися депутати, ‒ це призначення дати виборів президента на кінець березня

«Об’єктивно ухвалені рішення мало на що вплинуть. Напевно, це дуже своєрідний консенсус української політичної еліти. Окрім, можливо, посилення якихось дій правоохоронних органів, навряд чи справа піде далі. Головне, що стосується громадян, ‒ громадські роботи, мобілізація людей і транспортних засобів. Де-факто мало що зміниться, тим більше, коли йдеться про території поблизу зони АТО, де й так діють військово-цивільні адміністрації і режим, фактично ідентичний до воєнного стану, причому на постійній основі. Головне, чого домоглися депутати, ‒ це призначення дати виборів президента на кінець березня. Україну ж цікавить тільки одне питання: чи будуть розширені санкції, чи ні? Поки що ми не можемо стверджувати, що вони будуть розширені або запроваджені нові», – каже фахівець.

Петро Олещук зазначає, що Росія вже вдавалася до відкритого піратства при захопленні українських бурових веж і кораблів, але нинішня ситуація відрізняється від попередніх.

«Я думаю, принципово нове ‒ оцінка цих подій Україною та Росією, а також медійна розкрутка. Більшості подій до нещодавнього часу не надавали медійного розвитку, а тут воно є. І, звичайно, я думаю, що події в Азовському морі будуть використовувати для підвищення рейтингу Володимира Путіна, бо, як показує практика, тільки такий воєнний допінг і дозволяє російському президентові мати тотальну підтримку та народну любов», – вважає Олещук.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

(Радіоперехоплення переговорів російського командування з екіпажами кораблів Росії щодо атаки на човни ВМС України)

(Відео моменту, коли корабель Росії цілеспрямовано таранить український човен у Керченській протоці)

США: ЄС варто посилити санкції проти Росії і відмовитися від «Північного потоку-2»

Потрібно зупинити Путіна, щоб він не пішов далі – у Європарламенті закликають до нових санкцій