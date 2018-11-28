Порошенко закликав Ердогана посилити тиск на Росію

Президент України Петро Порошенко закликав свого турецького колегу Реджепа Тайїпа Ердогана посилити тиск на Росію для звільнення захоплених нею українських моряків і кораблів. Як повідомляє 28 листопада прес-служба голови держави, він сказав про це під час телефонної розмови із турецьким лідером.

За повідомленням, сторони домовилися, що президент Туреччини порушить українське питання в Буенос-Айресі на саміті G20.

«Глава Української держави поінформував про зухвалий акт агресії Росії проти України в акваторії Керченської протоки і дії України у відповідь, зокрема введення режиму воєнного стану. Президент Туреччини засудив ескалацію й агресивні дії Росії проти України», – йдеться в повідомленні.

На початку цього місяця Туреччина отримала від української влади перелік політв’язнів, яких утримують в Росії та анексованому Криму, і передала його російській стороні. Раніше за посередництва Анкари випустили на волю кримських політв’язнів Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза.

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Міністерство юстиції України повідомило, що звернулося до Європейського суду з прав людини для захисту захоплених Росією українських військових моряків.

Україна вважає 24 захоплених Росією моряків військовополоненими. Російська влада натомість звинувачує українських громадян у незаконному перетині кордону.

27 листопада підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя заарештував 12 із 24 захоплених українських військових моряків. Крім того, суд в окупованій Керчі заарештував трьох поранених українців. Ще дев’ятьом морякам запобіжний захід мають обрати сьогодні.

Захопленим українським морякам загрожує до шести років позбавлення волі.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три кораблі, а також затримали 24 українських моряків. За даними української сторони, шістьох українських військових поранено, двоє – у тяжкому стані. Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі й НАТО також закликали до «стриманості і деескалації».