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18 Грудень 2018, Київ 21:51
Новини | Економіка

Світовий банк вирішив надати Україні 750 млн доларів фінансових гарантій

У Світовому банку зазначили, що гарантії виділяють на сприяння реалізації важливих реформ

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Рада директорів Світового банку вирішила надати Україні фінансові гарантії на 750 мільйонів доларів, повідомив президент України Петро Порошенко у Facebook.

«Це не лише важливий сигнал твердої підтримки нашої держави. Це також чітке визнання з боку авторитетної фінансової інституції нашого відчутного прогресу на шляху реформ, зокрема у фінансовому секторі», – написав Порошенко.

У Світовому банку зазначили, що гарантії виділяють на сприяння реалізації важливих реформ у банківській системі, у сфері протидії корупції, сільськогосподарських земель, пенсійного забезпечення, субсидій на житлово-комунальні послуги та охорони здоров'я. Очікується, що гарантії допоможуть Україні залучити в державний бюджет на міжнародних ринках близько 1 мільярда доларів

Світовий банк нагадує, що з травня 2014 року надав Україні 5,5 мільярдів доларів (серед іншого, чотири позики в рамках політики розвитку та сім інвестиційних позик), а також гарантію оплати газу в розмірі 500 мільйонів доларів.

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