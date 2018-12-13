Нацбанк очікує, що транш МВФ становитиме від 1,4 до 1,8 млрд доларів

Перший транш Міжнародного валютного фонду за програмою stand-by становитиме від 1,4 до 1,8 мільярда доларів, повідомив голова Національного банку України Яків Смолій.

Він зазначив, що остаточна сума буде відома після засідання ради директорів МВФ, яке заплановане на 18 грудня.

«Ми очікуємо позитивного рішення за програмою stand-by на зміну чинній сьогодні програмі розширеного фінансування і очікуємо, що черговий транш надійде після прийняття рішення, тобто до Різдва», – сказав Смолій.

У жовтні Міжнародний валютний фонд на рівні уповноваженого персоналу погодив з українською владою нову програму резервної підтримки замість чинної програми розширеного фінансування.

Обсяг нової програми – 3,9 мільярда доларів. Згідно з повідомленням, вона має стати основою для економічної політики уряду в 2019 році – передбачається, що ця політика буде зосереджена на зниженні інфляції та реформах оподаткування, фінансового і енергетичного секторів.

Визначення stand-by означає, що Україна отримує гарантію на цю суму і може за потреби отримати її повністю або частково протягом терміну дії угоди та за умови дотримання її положень. Після закінчення терміну дії угоди невикористаний залишок кредиту повертається фонду.