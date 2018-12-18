Рада директорів МВФ затвердила нову програму співпраці з Україною – посол Чалий

У штаб-квартирі Міжнародного валютного фонду (МВФ) у Вашингтоні завершилося засідання ради директорів організації, на якому затверджено виділення Україні фінансової підтримки для продовження реалізації важливих реформ, повідомив 18 грудня посол України у США Валерій Чалий.

«Рада директорів МВФ затвердила нову 14-місячну програму співробітництва з Україною у форматі іtand-by (на суму 3,9 мільярда доларів). Важливі рішення для забезпечення фінансової стабільності нашої країни та активізації процесу реформ і заохочення інвестицій навіть у складні часи російської агресії», – вказав дипломат у мережі Facebook.

Раніше цього ж дня Рада директорів Світового банку вирішила надати Україні фінансові гарантії на 750 мільйонів доларів, повідомив президент України Петро Порошенко у Facebook.

У жовтні Міжнародний валютний фонд на рівні уповноваженого персоналу погодив з українською владою нову програму резервної підтримки замість чинної програми розширеного фінансування.

Обсяг нової програми – 3,9 мільярда доларів. Згідно з повідомленням, вона має стати основою для економічної політики уряду в 2019 році – передбачається, що ця політика буде зосереджена на зниженні інфляції та реформах оподаткування, фінансового і енергетичного секторів.

Визначення stand-by означає, що Україна отримує гарантію на цю суму і може за потреби отримати її повністю або частково протягом терміну дії угоди та за умови дотримання її положень. Після закінчення терміну дії угоди невикористаний залишок кредиту повертається фонду.