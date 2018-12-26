Держборг України у листопаді зріс на 1,4% – Мінфін

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України у листопаді зросла на 1,4% – до 2,122 трильйона гривень. Про це повідомляє міністерство фінансів України.

У доларовому еквіваленті зростання склало 0,6% – до 74,76 мільярдів.

Ці суми не враховують запозичень, які надійшли в Україну в грудні.

18 грудня Рада директорів Світового банку вирішила надати Україні фінансові гарантії на 750 мільйонів доларів

21 грудня Україна отримала перший транш за новою програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом – близько 1,4 мільярда доларів.