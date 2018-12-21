Сам факт надання Україні траншу МВФ є сигналом для інших інвесторів (огляд преси)

Українська влада за підтримки партнерів відновила економічну стабільність та зростання, переповідає слова заступника директора МВФ Девіда Ліптона «Газета по-українськи». Він вважає, що Києву допомогли розсудлива фіскальна та монетарна політика, гнучкий обмінний курс. А ще надійний бюджет на 2019 рік, підвищення тарифів на газ і опалення, підтримка законодавства для вдосконалення управління в держбанках. Сам факт надання траншу МВФ є сигналом для інших інвесторів, що з Україною можна працювати. Довіра до теперішнього уряду є, переконаний експерт газети політолог Віктор Таран. Він вважає, що якщо після виборів до влади прийдуть популісти, другий транш не дадуть.

Газета «Голос України» зазначає, що тривалий час поняття енергонезалежності пов'язували лише з газом. Головна небезпека крилася у запитанні: «Що буде, якщо Росія перекриє вентиль»? Однак, після 2014-го, коли Україна змінила курс розвитку, Київ сам «перекрив вентиль», і, незважаючи на справді дуже високі тарифи, катастрофи не сталося. Більше того, населення й бізнес почали значно відповідальніше ставитися до споживання газу й усерйоз узялися за модернізацію житла й підприємств. Та чи можна вважати, що українці в енергетичному секторі незалежні від країни-агресора? На жаль, ні, переконує дописувач видання. Адже, окрім газу, є ще й залежність від нафти й нафтопродуктів. Навіть незначна затримка в їх постачанні, особливо під час воєнних дій, може призвести до катастрофічних наслідків. Щоб заправити танк чи БТР, потрібне дизельне паливо. А з цієї позиції Україна має цілковиту залежність від Росії. Про те, як можна її позбутись, йдеться в публікації «На російській нафтовій голці під час воєнного стану».

Україна переживає кризу політичного лідерства, стверджує «Газета по-українськи». Запит суспільства на нові обличчя – це відображення кризи довіри до політичних еліт, наголошує експерт видання, політолог Володимир Фесенко. Інша річ, що попит є, а достойної пропозиції немає. Тому в ролі «нових облич» часто виступають публічні люди. На кшталт Володимира Зеленського або Святослава Вакарчука. Газета нагадує, що кризу політичного лідерства переживають багато держав – від Ізраїлю до європейських країн, і навіть США. Перемога Трампа – прояв цієї кризи, зазначає видання. Головна проблема українців зараз – відсутність партій у звичному їх розумінні. Як інституцій, які відповідають за зв’язок між політикою та суспільством. А найголовніше – за виявлення нових лідерів. Цю функцію нинішні партії не виконують, бо по суті вони – лідерські проекти. А якщо партія побудована навколо лідера, то нового там ніколи не буде, наголошує газета.

Газета «Голос України» розповідає про багаті надра Полтавщини, яку, за твердженням журналістів, називають українським Кувейтом і газовим плацдармом держави. Адже саме тут видобувають майже 40 відсотків українського газу й 60 відсотків газоконденсату. Час від часу на цьому плацдармі розгортаються запеклі баталії за ті надра. Вони загострилися кілька років тому, коли облрада, що надає погодження на отримання компаніями спеціальних дозволів на геологічне вивчення, розвідку та видобуток вуглеводнів, почала воювати за ухвалення Верховною Радою закону, згідно з яким п'ять відсотків ренти, сплачуваної компаніями за той видобуток, має надходити до місцевих бюджетів. А це – сотні мільйонів гривень у скарбниці насамперед тих громад, які потерпають від розбитих газовиками доріг і завданої ними екологічної шкоди. Закон ухвалили, кошти надійшли, однак проблеми в області залишились. Докладніше про них газета розповідає в матеріалі «Надра знову ділять «по-чорному».