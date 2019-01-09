Навіщо Україні гроші МВФ і скільки доведеться повернути

Гості програми «Ваша Свобода»: Ярослав Жаліло, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень; Володимир Лановий, президент Центру ринкових реформ, екс-міністр економіки.

Тільки-но МВФ надав Україні транш на майже 1,5 мільярда доларів, як стало відомо про можливе надходження ще двох траншів фонду. До кінця нинішнього року Україна отримає від МВФ за цією програмою майже 4 мільярди доларів. Але критики співпраці з фондом постійно згадують такі його вимоги, як, наприклад, підвищення пенсійного віку і продаж населенню газу власного видобутку за світовими цінами.

Олександр Лащенко: Пане Лановий, співпраця МВФ і України успішна?

Ми витрачаємо бюджет на сплату відсотків замість того, щоб піднімати країну і захищати її від ворога

​Володимир Лановий: 2019 рік – один із найгірших із точки зору погашення зобов’язань уряду, зокрема, перед міжнародними кредиторами. Випадає більш ніж 4 мільярди доларів готівкою, Україна має просто повернути. Там ще й проценти – більше від мільярда. І тому без такої допомоги буде дуже складно.

Уряд може взяти гроші в кредит в інших кредиторів. Але досвід показує, що у 2018 році уряд брав кредити у приватних кредиторів на ринку єврооблігацій під 9–10%. Це надто високі проценти. Ми витрачаємо бюджет на сплату відсотків замість того, щоб піднімати країну і захищати її від ворога. В МВФ майже немає відсотків порівняно з 9–10%.

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– Пане Жаліло, успішна річ для України та її економіки, що на зараз, на початок 2019 року, між Україною і МВФ успішна співпраця продовжується?

У підписаному між Україною і МВФ меморандумі йдеться про припинення реформування податкової системи

​Ярослав Жаліло: Якщо говорити про те, що Україна наразі може отримати кошти, які дозволяють забезпечити обслуговування зовнішнього боргу, не ставлячи при цьому під ризик курс нацвалюти і успішну фінансову стабільність, якщо говорити про те, що МВФ в умовах високої політичної турбулентності підтверджує, що Україна рухається необхідним шляхом економічних перетворень, що є сигналом для іноземних інвесторів, інших кредиторів чи інституційних партнерів, – то це успішно.

Ми можемо альтернативно замістити цей ресурс за рахунок інших коштів, але це було б значно дорожче. Наразі це дійсно успіх. Меморандум – це зобов’язання уряду України й інших владних структур, зокрема НБУ, проводити певну політику внутрішніх перетворень, які мають гарантувати стабільність нацекономіки.

МВФ найбільше цікавить платоспроможність як кредитора уряду, але досягається це широким набором різноманітних реформ. Йдеться (у підписаному між Україною і МВФ меморандумі – ред.) про припинення реформування податкової системи, щоб не було ризиків для податкових надходжень, про впровадження автоматичного аналізу е-декларації, тобто антикорупційні заходи.

– Меморандум між Україною і МВФ підписаний. Він діє. Є там вимога, наприклад, підвищення пенсійного віку?

Володимир Лановий: Немає такої вимоги (підвищення пенсійного віку – ред.). Раніше, у минулій програмі, вона передбачалася.

Це нова програма – standby, інші обставини. До речі, такого типу кредити дають країнам, які почали лише виходити з тоталітарного устрою чи планової, соціалістичної економіки. І нам вже давали standby – особливий інструмент, продукт МВФ.

У цьому році заплановано ще двічі підняти тарифи на газ

Але вони чомусь вимагають піднімати і далі тарифи. У цьому році заплановано ще двічі підняти тарифи на газ. Їх не турбує наш внутрішній ринок. Їм головне, щоб «Нафтогаз» не був банкрутом, щоб його труби не охололи, щоб не було в Європі вибуху фінансового чи енергетичного, щоб у Нацбанку був запас валюти, який обчислюється піврічним імпортом для того, щоб ми, якщо маємо додатково заплатити, бо щось десь трапилося, то у нас є запаси. МВФ в електронному режимі контролює стан наших запасів.

МВФ відмовився працювати з Україною режиму Януковича, який співпрацював з Путіним

МВФ допомагає лише у зовнішніх платежах. Треба розвивати внутрішню економіку. Якщо хочете взяти міжнародні кредити – беріть у Світового банку, у ЄБРР. Світові банки – це інфраструктура (дороги, залізниці, енергетика). Вони готові давати! У них стоять фонди – вони чекають. У мій час були готові давати по 2–3 мільярди. Але що давати, якщо у нас не збалансовані гроші і буде далі провалюватися гривня? Не дають, бо бачать, що державні монополії не є прозорими, олігархи захопили теплові електростанції і їх не модернізують, сонячну енергетику не пускають.

Зараз приблизно 40 мільярдів доларів винні міжнародним кредиторам і десь 35 мільярдів доларів по внутрішньому боргу

З 2000-го до 2008 року був успішний період (співпраці України і МВФ – ред.). Як прийшов Янукович у 2010 році, всі чотири роки, що він панував, брали 4–5 мільярдів дуже дорогих кредитів, витрачали невідомо як. МВФ відмовився працювати з Україною режиму Януковича, який співпрацював з Путіним. Вони все бачать, знають. Але борги виросли на 20 мільярдів, може, трошки більше, а з відсотками це значно більше. У 2014 році нова влада дійсно сказала: немає валюти, вигребли всю, гроші вивезли за межі України.

Зараз приблизно 40 мільярдів доларів винні міжнародним кредиторам і десь 35 мільярдів доларів по внутрішньому боргу. Це не стала величина. Далеко не завжди МВФ допомагав нашому зростанню. Нам треба самим будувати свій шлях.

– Пане Жаліло, на сьогодні, яким є український борг? Це ж розплачуватися і наступним поколінням українців, у тому числі.

Кошти від ЄБРР, від Світового банку нам не дають, поки ми не отримаємо такий собі «сертифікат» від МВФ, що у нас йдуть певні реформи

​Ярослав Жаліло: Приблизно 38 мільярдів доларів сьогодні. Відсотки сплачуються в міру користування боргом. Практика життя у борг є звичайною для багатьох країн світу. Питання у двох речах: на що витрачаються боргові кошти і чи є достатні ресурси, щоб їх виплачувати. Для України це проблема: мусимо запозичувати нові кошти, здебільшого щоб обслуговувати і повертати попередні борги. Це надмірний борговий тягар, який треба потроху зменшувати.

2018 рік був фактично першим серед низки попередніх років, коли до кінця року обсяг зовнішнього держборгу зменшувався. Кошти повертали, не брали, тобто не наростили боргів. Кошти від ЄБРР, від Світового банку нам не дають, поки ми не отримаємо такий собі «сертифікат» від МВФ, що у нас йдуть певні реформи.

Ми досі не сформували належного іміджу країни, яка послідовно проводить реформи, не піддаючись ні популізму, ні олігархічному викривленню і так далі. Не можемо отримувати структурні ресурси, не отримавши «благословення» від МВФ. Це не ярмо як таке. Це, на жаль, така наша плата за те, що ми й досі не зуміли побудувати стабільну, прозору обґрунтовано-передбачувану національну економіку.

Гроші МВФ – це «страхова подушка»

Певні заходи були про Антикорупційний суд (вимоги МВФ до України – ред.). Йдеться про реформування Державної фіскальної служби. Останнім часом є два цікаві тренди. МВФ набагато ширше почав підходити взагалі до проблематики стабільності національних економік. Це вже більш широкий інституціональний підхід, який передбачає інституційну реформу. А не просто отримайте кредит і виконуйте стандартні вимоги. Другий момент – внутрішній. Гроші МВФ – це «страхова подушка». Стосовно України може бути сформовано специфічну політику, яка може враховувати наші специфічні необхідності. На жаль, дуже часто меморандум пишеться під диктовку МВФ. На жаль, ми ще не є активним суб’єктом цього процесу.